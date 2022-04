AS Monaco : Fin de saison en vue pour un cadre de l'ASM ?

Publié par Ange A. le 24 avril 2022 à 02:18

AS Monaco : Alors que l’ASM flambe en cette fin de saison, le club du Rocher vient d’enregistrer la nouvelle blessure de Cesc Fabregas.

AS Monaco : Nouvelle tuile pour Cesc Fabregas

Absent des terrains depuis septembre, Cesc Fabregas a effectué son retour à la compétition ce samedi. Une blessure aux ischios a éloigné le milieu de terrain des pelouses. De nouveau opérationnel, l’ancien Gunner a signé son retour avec la réserve de l’ASM contre Aubagne (National 2) à Louis II. Il a notamment été passeur décisif lors du nul entre les deux équipes (1-1).

Mais ce retour à la compétition a vite tourné au vinaigre pour le joueur de 34 ans. Alors qu’il était prévu qu’il dispute juste le premier acte, le Catalan est sorti sur blessure dès la 40e minute. Cette fois, Fabregas a été touché à la cheville droite suite à un mauvais tacle non sanctionné. Un énième coup dur pour le milieu monégasque qui n’a disputé que 5 rencontres (117 minutes) cette saison avec les A sans se montrer décisif.

Terrible clap de fin pour Fabregas à l’ASM ?

De nouveau blessé, il apparaît difficile de revoir Cesc Fabregas sur un terrain de Ligue 1. Surtout qu’il ne reste plus que quatre rencontres de championnat à disputer. Son contrat avec le club du Rocher expirant dans deux mois, le milieu espagnol ne devrait donc plus arborer le maillot de l’AS Monaco. Son passage à l’ASM ne restera pas dans les annales du club princier. Recruté en janvier 2019 pour renforcer Thierry Henry, Fabregas totalise seulement 68 matchs pour 4 buts et 9 passes décisives avec les Rouge et blanc.

En l’absence du milieu espagnol, Philippe Clément et ses poulains s’en sortent bien. Les Monégasques sont proches d’accrocher une qualification pour la Ligue des champions. Tombeur de l’AS Saint-Étienne (4-1) ce samedi au Chaudron, l’ASM vient d’aligner son sixième succès de rang en championnat. Le club princier occupe provisoirement la 3e place en attendant les résultats de Rennes (4e), Strasbourg (5e) et Nice (6e) ce dimanche.