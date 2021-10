PSG Mercato : Révélations d'un proche de Messi sur sa signature

Publié par Ange A. le 17 octobre 2021 à 10:22

Trois mois après, l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain continue de faire parler. Ancien partenaire et ami de l’Argentin, Cesc Fabregas est revenu sur l’été agité du sextuple Ballon d’Or.

Les confidences de Fabregas sur le départ de Messi du Barça

Le Paris Saint-Germain a signé le coup de l’été en recrutant Lionel Messi gratuitement. Si l’Argentin traîne encore le pas sur le rectangle vert (un but en cinq matchs), son transfert au PSG fait toujours parler. Ancien coéquipier de l’Argentin au FC Barcelone, Cesc Fabregas a dévoilé les coulisses du départ de La Pulga du Barça. Les deux hommes ont passé une partie des vacances ensemble avant que le sextuple Ballon d’Or ne signe à Paris. « J’étais en vacances avec lui une semaine avant, il me disait qu’il était tout proche de signer à Barcelone, qu’il allait commencer l’entraînement la semaine suivante. Cinq jours plus tard, il m’a dit que ce n’était pas possible, le club lui avait dit de partir », a confié le milieu de l’AS Monaco dans un extrait d’une interview accordée à Prime Video.

Des retrouvailles en vue avec Léo

Peiné par le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, Cesc Fabregas se réjouit qu’il ait signé en France. Les deux hommes devraient se retrouver le 12 décembre prochain à l’occasion de la réception de l’AS Monaco au Parc des Princes. « J’étais très triste car je suis son ami et que je suis un supporter de Barcelone. Mais maintenant, je suis content de pouvoir jouer contre lui cette saison », a assuré le champion du monde 2010. Par le passé, les deux amis se sont déjà affrontés en Ligue des champions lorsque l’Espagnol défendait les couleurs d’Arsenal puis de Chelsea. À chaque fois, l’Argentin a pris le meilleur sur son ami. Reste à savoir si l’histoire va se répéter avec le Paris Saint-Germain.

