AS Monaco Mercato : Un vétéran de l'ASM vers la MLS

Publié par Jules le 01 avril 2022 à 17:12

En fin de contrat avec l'AS Monaco, un vétéran du club pourrait continuer sa carrière loin de l'Europe dès la saison procha

AS Monaco Mercato : Cesc Fabregas va partir libre cet été

Alors que le cas Tchouaméni affole l'Europe ces derniers temps, un autre milieu de terrain devrait quitter l'ASM. Arrivé à l'AS Monaco en 2019 contre 9 millions d'euros en provenance de Chelsea, Cesc Fabregas ne fait vraiment plus office de titulaire sur le Rocher. Le joueur n'a disputé que 117 minutes avec les Monégasques cette saison et devrait quitter le club dès cet été. Le milieu de terrain de 34 ans arrive en fin de contrat avec l'ASM et ce dernier ne sera bien évidemment pas reconduit. Deuxième joueur le mieux payé du vestiaire monégasque derrière Ben Yedder, le départ de Fabregas va pouvoir faire économiser une belle somme à l'actuel 7e de Ligue 1.

Ces dernières saisons, le temps de jeu de l'international espagnol (110 sélections) n'a fait que décliner petit à petit, au point que l'on ne l'aperçoit que très rarement sur les pelouses de Ligue 1. En effet, Fabregas a connu une année noire cette saison, étant blessé puis très impacté par le Covid. Et alors qu'une prolongation de contrat semble plus qu'invraisemblable, le joueur semble se diriger vers la sortie, après trois années passées sur le Rocher.

Des clubs interessés par le vétéran

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser au vu de son temps de jeu famélique et de ses pépins physiques à l'AS Monaco, ces dernières saisons, le milieu de terrain ne compte pas raccrocher les crampons à 34 ans. Plusieurs clubs seraient d'ailleurs intéressés à l'idée de faire signer l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Chelsea. Une fin de carrière exotique n'est pas à exclure.

Le milieu de terrain monégasque, qui va bientôt revenir de blessure, veut néanmoins se montrer avant de quitter Monaco et souhaite s'offrir un dernier challenge. Selon Foot Mercato, le joueur serait dans le viseur de plusieurs clubs américains et du Golfe. Bien qu'aucun accord n'ait encore été trouvé, il se peut qu'il rejoigne l'une de ces destinations très prisées pour les footballeurs en fin de carrière voulant s'offrir un dernier défi.