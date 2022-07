AS Monaco Mercato : L'ASM s'apprête à perdre une légende !

Publié par Anthony le 25 juillet 2022 à 14:36

AS Monaco Mercato : Annoncé depuis le début du mercato, une légende de l'ASM s'apprête à faire ses valises pour s'envoler en Italie.

AS Monaco Mercato : Cesc Fabregas, un accord en D2 Italienne

Alors que l'AS Monacose prépare pour la Ligue des Champions, une légende du football aurait trouvé une nouvelle destination. En fin de contrat avec l'ASM, Cesc Fabregas n'a pas souhaité prolonger et devrait découvrir un nouveau pays après l'Angleterre avec Arsenal et Chelsea, puis l'Espagne avec le FC Barcelone et l'AS Monaco. L'ancien capitaine des Gunners devrait rebondir en D2 Italienne à Côme où un accord a déjà était trouvé selon la presse italienne. L'international espagnol aux 110 sélections aurait conclu un accord de deux saisons, soit jusqu'en 2024. Il rejoindra une ancienne légende des Blues, Dennis Wise.

À l'ASM depuis 2019, il n'aura pas réussi a briller, cumulant 68 matches en trois saisons pour seulement 4 buts et 9 passes décisives. La saison dernière fut compliquée pour l'Espagnol où il n'a disputé que 5 matches toutes compétitions confondues pour seulement 117 minutes de jeu sous les ordres de Niko Kovac et Philippe Clement. Le joueur âgé de 35 ans s'est même retrouvé dans l'équipe B pour un match en National 2. Il quitte la Principauté dans un moment difficile. " C'est la pire année non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie, car lorsque je ne suis pas heureux dans le football, je ne suis pas heureux dans ma vie. "

AS Monaco Mercato : Une dernière année en tant que joueur

À 35 ans, le champion du monde 2010 devrait signer son dernier contrat en tant que footballeur professionnel. Selon Sky Sports, Fabregas souhaiterait se reconvertir en entraîneur à la fin de sa carrière. C'est pour cela qu'il a préféré s'envoler en Italie, une expérience qu'il jugerait bénéfique dans sa future carrière.

Le milieu de terrain aura eu une riche carrière. Au total, il a joué 721 matches pour 125 buts et il a obtenu 14 titres en clubs, dont deux Ligue Europa et trois titres de champions (deux de Premier League et une de Liga). Cesc Fabregas devient champion du monde avec l'Espagne en 2010 et double champion d'Europe en 2008 et 2012