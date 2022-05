ASSE Mercato : l'OGC Nice et le LOSC sur un grand buteur de Ligue 1

Publié par Dylan le 15 mai 2022 à 12:25

ASSE Mercato : Dix-neuvième et premier relégable avant la dernière journée de Ligue 1, l' ASSE pourrait voir un de ses cadres filer cet été en direction de l'OGC Nice ou du LOSC.

ASSE Mercato : Christophe Galtier (Nice) séduit par Denis Bouanga

Deuxième meilleur buteur de l' AS Saint-Etienne cette saison avec 9 réalisations (le premier étant Wahbi Khazri avec 10 buts inscrits), Denis Bouanga ne parvient pas malgré tout à sauver le club forézien d'un destin funeste. Cela fait bien longtemps que le cauchemar a débuté pour l' ASSE, qui a plongé dans la zone rouge dès le début du championnat. Si le club avait réussi à en sortir à plusieurs reprises durant la saison, il n'est jamais parvenu à s'en éloigner définitivement.

L'AS Saint-Etienne est aujourd'hui 19ème et premier relégable avant la dernière journée de championnat, et reste sur 4 défaites consécutives. Alors forcément, cela pèse sur les têtes stéphanoises et notamment sur Denis Bouanga, qui se voit être courtisé par l' OGC Nice. Selon Le 10 Sport, l'entraîneur des Aiglons Christophe Galtier serait intéressé à l'idée de recruter le buteur de 27 ans cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international gabonais coûtait jusqu'à présent 20 millions d'euros selon l' ASSE, mais le prix sera sûrement revu à la baisse en cas de descente en Ligue 2 du club forézien.

Le LOSC également sur les rangs

Mais l' OGC Nice n'est pas le seul club à vouloir recruter le buteur gabonais. Alors que la chaîne Amazon Prime Videoannonçait un intérêt du LOSC pour Denis Bouanga il y a quelques jours, Le 10 Sport a confirmé cette information ce dimanche. Le natif du Mans figurerait bien sur les tablettes de Lille, afin de remplacer Burak Yilmaz. En fin de contrat, l’attaquant de 36 ans devrait quitter le Nord de la France pour effectuer un retour en Turquie selon Top Mercato.

Avec 9 buts et 5 passes décisives cette saison, Denis Bouanga termine fort l’exercice 2021-2022. Sur les 8 derniers matchs, il a marqué à 4 reprises pour 3 passes décisives. En attendant de connaître sa future destination, le Gabonais de 27 ans reste pleinement concentré dans la mission maintien de l' ASSE. Sauver le club forézien de la relégation serait un très beau cadeau laissé par le joueur, qui va peut-être disputer son dernier match avec Saint-Etienne face à Nantes, le 21 mai prochain.