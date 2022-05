ASSE Mercato : Le LOSC vers un superbe deal à Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 07 mai 2022 à 00:03

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne pourrait voir Denis Bouanga, un de ses meilleurs éléments offensifs, débarquer au Lille OSC cet été.

ASSE Mercato : Denis Bouanga sur les tablettes de Lille

Les temps sont durs pour l’AS Saint-Étienne. À trois journées de la fin du championnat, l’ ASSE ne pointe qu’à la 18e place. Les Verts luttent toujours pour leur maintien en Ligue 1, leur grand objectif de la saison. Alors que l’avenir du club ligérien dans l’élite reste un mystère, il est certain qu’il va vivre un été particulièrement mouvementé. Plusieurs joueurs, dont des cadres en fin de contrat, devraient quitter le navire stéphanois. À côté de ces départs, d’autres joueurs pourraient faire l’objet de transferts. Cela pourrait notamment être le cas de Denis Bouanga. L’ailier gabonais ne disposera plus que d’une seule année de contrat au terme de la saison. L’attaquant de 27 ans serait courtisé par le Lille OSC.

Bientôt la fin entre Denis Bouanga et Saint-Étienne ?

Avec huit buts et cinq passes décisives cette saison, Denis Bouanga est le Stéphanois le plus décisif de cette campagne. Selon les infirmations d’Amazon Prime, le Lille OSC ne serait pas indifférent aux performances de l’international gabonais. Champion de France la saison dernière, le LOSC vit une année difficile. Les Dogues ne pointent qu’à la 10e place du championnat. La direction des Dogues entend considérablement renforcer les rangs de Jocelyn Gourvennec pour oublier cet exercice. De gros départs sont attendus à Lille cet été. En attaque, le club nordiste va perdre Burak Yilmaz (en fin de contrat) et le très courtisé Jonathan David.

Raison pour laquelle le Lille OSC aurait coché le nom de l’attaquant de Saint-Étienne pour renforcer son secteur offensif. Selon Transfermarkt, une vente de Bouanga pourrait rapporter 7 millions d’euros à l’ ASSE. Le Gabonais avait été recruté en provenance de Nîmes en 2019 contre 4,5 millions d’euros. Selon le principal diffuseur du championnat, Lille aurait en parallèle déjà entamé les manœuvres pour recruter Ludovic Ajorque, auteur de 12 réalisations avec le RC Strasbourg cette saison.