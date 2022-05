OL Mercato : Le transfert d'un crack brésilien bientôt bouclé ?

Publié par ALEXIS le 16 mai 2022 à 10:10

OL Mercato : En attendant la décision officielle de l’Olympique Lyonnais concernant l’avenir de Tetê à Lyon, Peter Bosz a donné une première tendance.

OL Mercato : Bosz évasif sur l'avenir de Tetê à l'OL

Prêté à l’ OL par le Chakhtar Donetsk, Tetê arrive en fin de contrat à Lyon le 30 juin 2022. Mais il a la possibilité de poursuivre sa carrière sous le maillot du club rhodanien, car son contrat est assorti d’une option d’achat. Arrivé à l’Olympique Lyonnais le 31 mars 2022, le polyvalent ailier a pris part à 10 matchs (Ligue 1 et Ligue Europa confondues) avec l’équipe de Peter Bosz. Mieux, il a été décisif 6 fois, soit 2 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.

Après la victoire de l’ OL sur le FC Nantes (3-2), samedi dernier, le coach des Gones s’est prononcé sur l’avenir du Brésilien, auteur d’un but et une passe décisive contre les Canaris. « C’est un footballeur très intéressant. Est-ce que je veux le garder ? Ce n’est pas à moi de le dire », a répondu le technicien néerlandais avant de se préciser : « avec le club, on évoque le sujet… »

20 M€ pour le transfert du Brésilien à l'Olympique Lyonnais ?

Tetê a rejoint l’ OL après la fermeture du mercato hivernal de cette saison. Son prêt a été possible grâce à la fenêtre spéciale ouverte par l’UEFA pour les joueurs évoluant en Russie et en Ukraine. Malgré la guerre en Ukraine, le joueur de 22 ans reste lié au Chakhtar Donetsk jusqu’au 31 décembre 2023. Si l’Olympique Lyonnais veut garder Tetê définitivement, il devrait débourser près de 20 M€, soit la valeur marchande actuelle du joueur, selon l’estimation de Transfermarkt. Rappelons que Jean-Michel Aulas avait déboursé ce même montant lors du transfert de deux autres Brésiliens : Bruno Guimarães (cédé à Newcastle en janvier) et Lucas Paqueta.