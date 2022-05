OL Mercato : Jean-Michel Aulas a choisi son futur entraîneur

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2022 à 12:51

OL Mercato : L’éviction de Peter Bosz est espérée par bon nombre de supporters de l’Olympique Lyonnais. La direction du club a décidé autrement.

OL Mercato : Peter Bosz maintenu à son poste

La saison terminée, de nombreux changements sont attendus à l’Olympique Lyonnais. Outre l’arrivée de nouvelles recrues cet été, bon nombre de supporters de l’OL espèrent un changement d’entraîneur. Car Peter Bosz n’est pas vraiment parvenu à relancer l’équipe lyonnaise. Sous sa houlette, les Gones ont terminé à la huitième place de Ligue 1 et ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine. Un terrible fiasco pourrait couter cher au successeur de Rudi Garcia.

Arrivé en mai 2021 sur le banc de l’OL, Peter Bosz est régulièrement pointé du doigt pour ses mauvais résultats et un contenu souvent médiocre. Au point où le coach batave semblait proche d’un départ cet été. Plusieurs noms étaient déjà cités dans la presse pour le remplacer. Mais la direction de l’OL a tranché pour son entraîneur. Selon les informations de L’Équipe, la direction des Gones aurait décidé de maintenir sa confiance en Peter Bosz pour la prochaine saison

OL Mercato : Jean-Michel Aulas veut de la stabilité à Lyon

Ainsi, Peter Bosz a toujours le soutien du président de l’OL, Jean-Michel Aulas. Le boss de l’OL n'est pas homme à se précipiter, et encore moins en pleine crise sportive lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'avenir de son entraîneur. Il faut croire que les expériences accumulées avec les coachs précédents sont passées par là. Jean-Michel Aulas souhaite donc de la stabilité à Lyon. Reste désormais à savoir si la direction de l’OL répondra favorablement aux demandes de Peter Bosz, qui en veut toujours plus et espère obtenir des renforts de taille cet été. Les dirigeants phocéens ont déjà à l’œuvre pour faire venir de nouvelles recrues.