OL Mercato : Après Tetê, Aulas vise deux jolies signatures

01 avril 2022

Dans la foulée de la présentation de Tetê à l’ OL ce jeudi, Jean-Michel Aulas a fait le point sur d’autres dossiers du mercato.

Aulas insatiable après la signature de Tetê à l’ OL

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a permis à l’Olympique Lyonnais de se renforcer. Suite à ce conflit, la FIFA a autorisé les joueurs évoluant dans ces pays de rejoindre d’autres clubs européens. L’ OL a donc tiré son épingle du jeu en officialisant l’arrivée d’un nouvel attaquant ce jeudi. L’ailier brésilien Tetê s’est engagé avec Lyon pour le reste de la saison. Le joueur de 22 ans arrive en provenance du Shakhtar Donetsk, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en 2023. Profitant de la présentation de ce nouveau renfort, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur d’autres sujets brûlants chez les Gones. Le président lyonnais s’est notamment penché sur la situation de Maxence Caqueret et Rayan Cherki, dont les contrats expirent en 2023.

Des prolongations en vue pour Caqueret et Cherki

Pour le patron de l’Olympique Lyonnais, il n’est pas question de laisser filer ces Baby-Gones. Le président lyonnais semble déjà être passé à l’offensive. « Sa blessure ne change rien pour nous. On souhaite absolument qu’il reste ici. Il doit être le socle de l’équipe de demain. On lui a fait savoir et on va continuer jusqu’à le convaincre. J’ai aussi rencontré les représentants de Rayan Cherki pour qu’il reste avec nous. Je veux féliciter le travail de l’Academy », a indiqué le dirigeant rhodanien en conférence de presse.

Malgré leurs blessures, Jean-Michel Aulas est donc confiant que Caqueret et Cherki feront l’ OL de demain. Le milieu de terrain s’est blessé mercredi matin à l’entraînement. Victime d’une lésion méniscale, il devrait manquer quatre semaines de compétition. Quant au polyvalent attaquant lyonnais de 18 ans, il a été opéré suite à une fracture du pied. Il sera éloigné des terrains pendant trois mois.