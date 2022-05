ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne se lance sur une sensation bulgare

Publié par ALEXIS le 16 mai 2022 à 12:10

ASSE Mercato : À la lutte pour son maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne serait intéressée par les services d’un gardien de but prometteur.

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne sur les rangs pour Daniel Naumov

L’ ASSE a chuté de la 18e place de barragiste à la 19e place de relégable, suite à sa défaite face au Stade de Reims (1-2), lors de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1. L’AS Saint-Étienne est maintenant à la lutte avec le FC Metz (18e), avec qui elle a le même nombre de points (31), pour tenter de jouer les barrages contre un club de Ligue 2. Entre-temps, le mercato s’annonce électrique au sein du club ligérien. L’ ASSE cherche un nouvel entraineur pour succéder à Pascal Dupraz, dont le contrat fini à l’issue de la saison. Selon les dernières tendances venues de France, Sainté serait également sur les rangs pour recruter Daniel Naumov, gardien de but du CSKA Sofia, dans le championnat bulgare. D'après les informations de Foot Mercato, « le FC Lorient et l’AS Saint-Étienne sont proches de formuler une offre de transfert au club bulgare… » La cote de Naumov est estimée à moins d'un million d'euros (900 000 € précisément) et il est sous contrat jusqu'à fin juin 2024.

Comment le portier du CSKA Sofia a séduit la Ligue 1

Dernier rempart du CSKA Sofia, Daniel Naumov est aussi portier de la sélection de la Bulgarie. C’est d’ailleurs lors d’un match contre l’Équipe de France qu’il s’était fait remarquer pour la première fois. C’était le 8 juin 2021 au Stade de France. Les Bleus avaient certes infligé une lourde défaite (3-0) aux Bulgares, mais le gardien de but de 24 ans avait été impressionnant. Il avait notamment fait échouer Kylian Mbappé à plusieurs reprises, pourtant très en jambes ce soir-là. D’après la source, l’OGC Nice et le Stade Brestois avaient alors tenté de recruter l'international bulgare (3 sélections) l’été dernier. Le mercato estival 2022 s'annonce donc décisif pour Daniel Naumov, dont les représentants sont bien connus en Ligue 1 : Vadim Vasilyev (ex-vice-président de l’AS Monaco) et Jérôme Lancery. D’ailleurs, FM croit savoir qu’il « n'a jamais été aussi proche de rejoindre la Ligue 1 ».