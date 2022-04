Équipe de France : Coupe du Monde, le groupe des Bleus est connu !

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2022 à 19:42

Aujourd’hui, l’Équipe de France de Didier Deschamps a connu son groupe pour la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les Bleus ont bénéficié d'un tirage clément.

Les hommes de Didier Deschamps retrouvent...

Les Bleus, champions du monde en titre seront au chapeau 1 au côté des grandes nations, comme l’Angleterre, le Brésil ou encore l’Espagne. Cette place avantageuse ne garantit pas à la France un groupe facile, car dans le chapeau 2 se trouve des nations très huppés comme la Croatie dernier finaliste de la coupe du monde ainsi que l’Allemagne.Le pire tirage possible pour la France a de quoi inquiéter Didier Deschamps

La France pourrait donc affronter l’Allemagne, les deux nations s’étaient retrouvées en phase de poules de l’euro l’été dernier et les Bleus l’avaient emporté 1-0 à Munich.

Ensuite, dans le chapeau 3, les Bleus pourraient retrouver dans le pire des cas , les champions d’Afrique le Sénégal, cela pourrait rappeler des mauvais souvenir aux Français qui avaient été sèchement battu par les Sénégalais en 2002. La génération de Sadio Mané, KalidouKoulibaly a confirmé les attentes placées en elle, ils pourraient désormais créer la surprise en coupe du monde.

Enfin, dans le chapeau 4, les Français pourraient tomber dans le pire des cas sur le Canada, les Canadiens se sont qualifiés pour la coupe du monde 36 ans après leur dernière participation. Ils ont dominé les qualifications dans la CONCACAF emmenée par le duo Jonathan David, Alfonso Davies qui pourraient surprendre les Bleus.

Quel serait le meilleur tirage pour la France ?

À l’inverse du groupe de la mort, l’équipe de France pourrait bénéficier d’un tirage plus clément comme lors de la coupe du monde 2018, les Bleus avaient affronté l’Australie, le Pérou et le Danemark.

Cette année, le meilleur tirage pour les Bleus serait une poule composée des Etats-Unis, de l’Iran et de l’Arabie Saoudite. Les Américains ne sont plus maîtres sur leur continent tandis que L’Iran et l’Arabie Saoudite ont toujours été éliminés en phase de poules. Reste à savoir si la chance légendaire de Didier Deschamps va une nouvelle fois fonctionner.

Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sont quasiment terminées, il ne reste plus que quelques matchs pour connaître tous les pays qualifiés pour cette compétition qui se jouera au Qatar à partir du 21 novembre 2022. Mais avant les derniers barrages en juin, c’est ce vendredi 1er avril qu’aura lieu le tirage au sort à partir de 18h (heure française) au Qatar. Retrouvez ci-dessous les informations sur ce tirage au sort de la phase de poules du Mondial.

Les groupes

Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles ou Ukraine ou Écosse

Groupe C : Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne

Groupe D : France, Pérou ou Émirats arabes unis ou Australie, Danemark, Tunisie

Groupe E : Espagne, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon

Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud.