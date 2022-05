Stade Brestois Mercato : un expérimenté milieu s'en va

Publié par Dylan le 16 mai 2022 à 23:40

Stade Brestois Mercato : Assuré de rester dans l'élite du football français la saison prochaine, le Stade Brestois va perdre un de ses joueurs les plus expérimentés cet été.

Stade Brestois Mercato : c'est la fin pour Paul Lasne

Revenu d'une terrible blessure après 7 mois d'absence, le milieu central français du Stade Brestois Paul Lasne (33 ans) ne devrait pas rester la saison prochaine dans le Finistère. L'ancien de l'AC Ajaccio et du Montpellier HSC, qui a disputé pas moins de 280 rencontres en Ligue 1, est pourtant l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe breton. Paul Lasne n'est pas le seul brestois qui semble sur le départ puisque son comparse Youcef Belaïli est très courtisé en Europe.

Après avoir mis beaucoup de temps à revenir sur un terrain de football, Paul Lasne s'est confié plusieurs fois sur son avenir. D'abord à Ouest-France en avril, où il annonçait avoir "envie d'ailleurs" : « La famille a un peu fait le tour. Et je ne sais pas s’il y aura la possibilité de continuer ici. La direction attend de moi, je pense, que je montre plus de choses. Et je ne sais pas si ce sera l’option que je retiendrai. Ma famille a envie d’ailleurs, moi aussi », avait-t-il indiqué. De retour à Brest cette saison après sa longue blessure, l'expérimenté milieu de 33 ans ne devrait pas faire de vieux os en Ligue 1.

Retraite ou dernier challenge, mais pas de Brest dans l'avenir de Paul Lasne

Dans les colonnes du Télégramme, Paul Lasne a également évoqué vendredi une possible retraite : « Cette saison, je me suis accroché malgré des phases de profondes remises en question, à la fois sur ma vie professionnelle mais aussi personnelle avec des soucis dans la sphère privée qui n’ont pas arrangé les choses. Je suis en fin de contrat en juin et clairement, je me suis demandé si j’allais arrêter. Je me disais que c’était peut-être le moment de tirer un trait ».

Formé aux Girondins de Bordeaux, Paul Lasne n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation de contrat de la part du Stade Brestois, alors que la saison touche à sa fin. Selon Ouest-France, la retraite n'est pas la seule option envisagée par le milieu de terrain breton, qui rêve de jouer dans un autre championnat européen. En effet, l'ancien montpelliérain aurait une préférence pour l'Italie, et notamment la Série B qu'il affectionne. «​ C'est un beau championnat » a déclaré Paul Lasne en avril. En tout cas, son avenir ne devrait plus s'écrire à Brest la saison prochaine.