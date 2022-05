Stade Rennais : Ligue des Nations, 2 joueurs du SRFC présélectionnés

Publié par ALEXIS le 16 mai 2022 à 20:10

En attendant la liste de Didier Deschamps, jeudi, deux joueurs du Stade Rennais seraient présélectionnés pour la Ligue des Nations, prévue début juin.

Stade Rennais : Bourigeaud et Terrier, présélectionnés en Équipe de France

Vainqueur de la Ligue des Nations 2021, l’Équipe de France est candidate à sa propre succession lors de l’édition 2022 prévue du 3 au 13 juin prochain. Pour repartir à la conquête du trophée de la Ligue des nations, Didier Deschamps va dévoiler sa première liste le jeudi 19 mai. Mais à trois jours de cette date, RMC Sport croit savoir que deux joueurs du Stade Rennais seront convoqués par le sélectionneur des Bleus. « Benjamin Bourigeaud a rejoint son coéquipier Martin Terrier dans la liste élargie de joueurs présélectionnés pour le prochain rassemblement de l’équipe de France », a annoncé la radio, ce lundi 16 mai.

Le milieu de terrain et l’ailier gauche sont parmi les grosses satisfactions du club breton cette saison. Si le SRFC est actuellement 4e de Ligue 1 et en course pour une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2022-2023, c’est surtout grâce aux performances remarquables de Benjamin Bourigeaud (10 buts et 13 passes décisives) et de Martin Terrier ( 21 buts et 4 passes dérives) qui font une saison exceptionnelle. En Ligue 1, l’ancien joueur du LOSC ou encore de l’OL est le 3e meilleur buteur, derrière Kylian Mbappé (25 buts) et Wissam Ben Yedder (24 buts).

Une fenêtre sur la coupe du monde 2022 ?

S’ils sont retenus sur la liste définitive de l’Équipe de France, les deux cracks du Stade Rennais affronteront le Danemark (3 juin), la Croatie (6 juin), l’Autriche (10 juin) puis à nouveau la Croatie (13 juin) en Ligue des Nations. Une compétition qui pourrait donner l’opportunité à Bourigeaud (28 ans) et Terrier (25 ans) de s’exprimer en Bleus pour la première fois et postuler si possible pour la coupe du monde 2022 au Qatar en novembre - décembre 2022. À condition qu'ils restent au top niveau ou brillent encore en début de saison prochaine, avant le Mondial.