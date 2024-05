Benjamin Bourigeaud laisse planer le doute sur son avenir à Rennes

Alors que le Stade Rennais joue un match important contre Lens dimanche, Benjamin Bourigeaud a expliqué ne pas avoir réfléchi à son avenir.

Mercato : Benjamin Bourigeaud n’a pas tranché

Ce dimanche, à 21 heures, le Stade Rennais joue l’un des matchs les plus importants de sa saison face au RC Lens. Pour cette rencontre, Julien Stéphan pourra s’appuyer sur l’un de ses tauliers, Benjamin Bourigeaud.

Ce dernier s’est récemment entretenu avec Ouest-France pour évoquer son avenir. Le milieu de terrain a avoué ne pas y avoir encore songé : « Cela ne m’a pas traversé l’esprit. Il y a une fin de saison importante sur le plan collectif, pour le club, son environnement.«

Bourigeaud veut jouer l’Europe

Concentré sur sa fin de saison avec les Rouge et Noir, Benjamin Bourigeaud a déclaré n’avoir qu’un seul objectif à court terme : permettre au SRFC de jouer la C4 la saison prochaine : « Mon seul souhait aujourd’hui, c’est que Rennes se qualifie à nouveau pour l’Europe. »

L’ancien milieu de terrain lensois a fait le bilan d’une saison compliquée, « où on ne jouait pas le football qu’on espérait » et durant laquelle les Rennais ont eu « du mal à trouver les ressources mentales« . En attendant de trancher sur son avenir, Benjamin Bourigeaud sera un élément essentiel du Stade Rennais dimanche, face à son ancien club. Malgré la saison compliquée de son club, il a déjà inscrit 15 buts et délivré 10 passes décisives cette saison. Le milieu de terrain polyvalent est engagé jusqu’en 2026 avec le club breton. Sa dernière prolongation de contrat remonte à septembre 2022, date à laquelle il avait élargi son bail de trois ans.