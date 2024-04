Très remonté après la défaite de Rennes face à Brest, Benjamin Bourigeaud n’a pas été tendre envers ses coéquipiers après la rencontre.

Benjamin Bourigeaud remonté

Hier, le Stade Rennais s’est incliné 5-4 à domicile face au Stade Brestois 29. Un résultat qui éloigne les Rouge et Noir d’une qualification en Coupe d’Europe. A l’issue de cette rencontre au scénario invraisemblable, Benjamin Bourigeaud est apparu très remonté. Le milieu de terrain n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+.

« On en ressort dégoûtés. C’est inadmissible de prendre 5 buts à domicile. S’il faut mettre 6 buts pour gagner… Il n’y a pas de mots, on a fait trop de conneries aujourd’hui. Je ne vais pas mâcher des mots, on est des abrutis tout simplement. » a-t-il déclaré au bord du terrain.

« On est des cons »

L’ancien lensois n’en revenait toujours pas à la sortie des vestiaires. Toujours très énervé, il a poursuivi en qualifiant lui et ses coéquipiers de « cons » et d' »imbéciles ». Cette défaite oblige en effet le Stade Rennais a espérer des défaites de ses concurrents, Lyon et Marseille, avant la fin de la saison. Les Rouge et Noir sont à deux points des deux Olympique à l’issue de cette 31ème journée.

🎙 Benjamin Bourigeaud : « On est cons, (…) on est des imbeciles tout simplement. » #SRFC #FBsport 🔴⚫️ pic.twitter.com/8mwtkVBerw — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) April 28, 2024

De son côté, l’entraîneur Julien Stéphan a admis que le meilleur résultat à espérer pour la fin de saison était une 7ème place. Le technicien breton a même avancé que son équipe disposait de « lacunes rédhibitoires » pour mieux figurer en Ligue 1.