PSG Mercato : Pochettino, vers un coup de tonnerre au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2022 à 22:40

PSG Mercato : Annoncé proche d’un licenciement, Mauricio Pochettino pourrait être l’une des grosses surprises qui se préparent au Paris SG pour cet été.

PSG Mercato : Le sort de Pochettino déjà scellé par Al-Khelaïfi ?

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, l’entraîneur argentin pourrait faire les frais d’un système de jeu sévèrement critiqué et une équipe parisienne sans âme dans le jeu malgré un effectif des plus enviés dans le monde. D’ailleurs, le journaliste italien Fabrizio Romano a confié à Caughtoffside que Pochettino ne sera plus sur le banc des Rouge et Bleu la saison prochaine.

Après son titre de champion de France, l’ancien joueur du club de la capitale devrait bel et bien céder sa place à un autre technicien cet été. Fabrizio Romano assure que le PSG devrait officialiser la nouvelle dans les prochains jours. Toutefois, l’ancien international français Emmanuel Petit est prêt à prendre les paris que le dénouement de ce dossier pourrait être tout autre à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino maintenu entraîneur du Paris SG ?

Annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino serait en contact avec l'Athlétic Bilbao, en Espagne, selon les informations du quotidien L’Équipe. Mais Emmanuel Petit ne croit pas au licenciement de l’ancien manager de Tottenham. Le champion du monde 2018 est persuadé que malgré les résultats décevants de la saison, Pochettino va poursuivre avec le Paris SG la saison prochaine.

« Les effets d’annonce, tu peux les faire dès aujourd’hui, tu peux anticiper les choses. Personnellement, j’ai l’impression que la problématique entourant Mauricio et soi-disant Leonardo va encore durer des semaines et des semaines. Je suis même persuadé que le PSG va faire le choix de repartir avec Mauricio Pochettino la saison prochaine », a déclaré Petit sur les antennes de RMC Sport.

Reste maintenant à savoir ce que décidera le Qatar dans cette affaire.