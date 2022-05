PSG Mercato : Mbappé « va rester au Paris SG », la bombe de Courbis

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2022 à 11:04

PSG Mercato : Alors que Kylian Mbappé est annoncé tout proche du Real Madrid, Rolland Courbis assure qu’il va rester au Paris SG. Il livre son analyse.

PSG Mercato : Courbis, « plus que jamais, je suis confiant…» pour Mbappé

En marge de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé a publiquement déclaré que son choix était quasiment fait et qu’il allait le dévoiler avant le prochain rassemblement de l’Équipe de France, soit avant le 28 mai prochain. Mais déjà la presse étrangère est unanime pour dire que l’attaquant de 23 ans a pris la résolution de ne pas prolonger l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Après cinq ans dans la capitale, l’enfant de Bondy veut réaliser son rêve d’enfance en rejoignant le Real Madrid. D’ailleurs, il se serait mis d’accord avec les champions d'Espagne la semaine passée.

En attendant la déclaration officielle du principal concerné, les confirmations de sa décision en faveur des Merengues se multiplient. C’est dans cette ambiance que Rolland Courbis vient mettre un énorme coup de froid à toutes les assurances des médias espagnols et anglais. Interrogé lundi soir par nos confrères du portail Le 10 Sport, le consultant de RMC Sport a affiché toute sa confiance quant à une prolongation de Mbappé. Pour conforter sa position, l’ancien entraîneur du Stade Rennais s’appuie sur deux éléments importants.

PSG Mercato : Les deux arguments qui rassurent Courbis pour l’avenir de Mbappé

Après avoir déclaré en avril dernier, « je ne change pas d’avis sur le dossier Mbappé, je pense qu’il va prolonger et rester à Paris », Rolland Courbis n’en démord pas. L’ancien coach de l’OM soutient que le champion du monde 2018 va prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain, et poursuivre l’aventure en Ligue 1 pour deux raisons. La première raison qui fonde l’assurance de Courbis, c’est le dénouement du dossier Erling Haaland.

« Je ne peux pas croire que le PSG, qui avait la possibilité de le récupérer en payant une clause plus qu’abordable, encore plus quand on est Paris, ait laissé partir Haaland à City s’ils n’avaient pas des garanties ou en tout cas des certitudes dans le dossier Mbappé. Le fait de voir Paris qui laisse Haaland filer à City, pour moi, c’est plus qu’un signe… », confie le consultant sportif.

L’autre raison qui fonde la foi de Courbis dans ce dossier, c’est le timing de l’officialisation de sa décision. « Kylian Mbappé aurait le culot d’annoncer son départ à Madrid, alors que le Real vient jouer à Paris trois jours après ? Et ils vont lui demander de donner le coup d’envoi aussi, peut-être ? Je n’y crois pas une seule seconde. Plus que jamais, je vous le dis, je suis confiant. Pour moi, Kylian Mbappé va rester », explique le natif de Marseille. Reste maintenant à savoir ce que décidera le partenaire de Lionel Messi et Neymar Jr. Réponse attendue cette semaine.