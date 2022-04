Barça Mercato : Man City, signature imminente pour Erling Haaland !

Publié par Thomas le 15 avril 2022 à 14:50

Barça Mercato : Piste prioritaire du FC Barcelone, du Real Madrid et de Man City cet été, Erling Haaland serait tout proche de s'engager dans son nouveau club.

Barça Mercato : Haaland proche de signer à Man City

Au centre de nombreuses spéculations sur son avenir, l’attaquant norvégien Erling Haaland se rapprocherait, enfin, de son futur club. Courtisé par les plus grands cadors d’Europe comme le Real Madrid, le PSG ou encore le FC Barcelone, le joueur du BVB aurait conclu un accord avec Manchester City pour une arrivée cet été. Si Haaland se montre discret sur son futur, ce dernier est attendu à la fin du mois pour dévoiler son choix final. Si l’option de rester une année supplémentaire à Dortmund a un temps été évoquée, elle semble à l’heure actuelle écartée et tout porte à croire que le Norvégien endossera le maillot Cityzen la saison prochaine.

Une information confirmée par le journaliste Nicolo Schira, qui annonce sur Twitter que l’attaquant de 21 ans " se rapproche de plus en plus de Manchester City ", évoquant un accord pour cinq saisons avec les Skyblues et un salaire astronomique de 30 millions d’euros par an. Pour rappel, sa clause libératoire est évaluée à 75 millions d’euros, une somme élevée mais bien inférieure à celle de la saison passée, que Man City serait prêt à verser sans sourciller.

Un coup dur pour le Barça qui avait érigé le serial buteur norvégien comme sa cible principale de 2022. Face à cet échec qui se profilait depuis quelques semaines, Joan Laporta a récemment orienté ses recherches vers d’autres pistes chaudes en attaque.

Lewandowski, nouvel objectif des Blaugranas

Désireux de renforcer à tout prix son secteur offensif, très impacté par les départs de Lionel Messi et Sergio Agüero, le FC Barcelone prospecte partout en Europe pour enrôler une star mondiale. Si Haaland était un temps la priorité du club, désormais, l’objectif se nomme Robert Lewandowski. L’attaquant polonais, en conflit avec la direction du Bayern Munich, aurait donné son feu vert à Xavi et les siens pour une arrivée cet été. D’après la presse polonaise, le dernier dauphin du Ballon d’Or se serait mis d’accord avec le Barça pour un contrat de trois saisons. Le club catalan doit dorénavant convenir d’un bon de sortie avec les Bavarois pour boucler l’opération.