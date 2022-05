Mercato PSG : 1er geste pro-PSG de Mbappé, le Real déboussolé !

Publié par Gary SLM le 17 mai 2022 à 09:04

Mercato PSG : Kylian Mbappé, annoncé en route pour le Real Madrid, vient de faire un geste qui provoque une confusion au club espagnol.

Mercato PSG : Mbappé, ce n’est peut-être pas terminé

Dans les dossiers mercato PSG, celui de Kylian Mbappé est un véritable serpent de mer. Impossible de savoir à l’heure actuelle où évoluera l’attaquant international français la saison prochaine. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain avec qui il a refusé de prolonger son contrat à de nombreuses reprises, le buteur parisien vient d’envoyer un message qui en dit long sur l’incertitude qui plane sur son cas.

La presse espagnole assurait ces derniers jours que le dossier Kylian Mbappé est déjà bouclé. Mieux, le joueur aurait dit oui aux Madrilènes qu’il est censé rejoindre officiellement dès le 28 mai prochain. Si tout le monde s’emballe au Real Madrid sur l’avenir du français, ce dernier a su calmer le jeu ces dernières heures avec un geste qui sonne déjà comme une désillusion chez les Merengues.

Dans l’émission El Chiringuito qui fait de la situation de l’attaquant parisien son feuilleton préféré, Josep Pedrerol a évoqué le véritable crève-coeur du Real. Selon lui, le geste de Kylian Mbappé qui montre son attachement au PSG et le Qatar perturbe la direction du club espagnol.

Ce geste de Kylian Mbappé serait aggravé par l’attitude des proches du joueur ces derniers temps. Ils ne seraient plus aussi rassurants pour les Espagnols que ces derniers mois. Suite à ce geste de Kylian Mbappé mettant en évidence les logos du Paris SG et celui du Qatar, les dirigeants du Real Madrid seraient tout bonnement « déboussolés ».

PSG Mercato : le Real déboussolé par Kylian Mbappé

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, a assuré à des dirigeants de clubs de football que Kylian prolongera bien son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Jürgen Klopp de Liverpool, qui a aussi avoué son penchant pour le footballeur tricolore, a fait savoir qu’il ne pouvait lutter sur ce dossier au regard des forces en présence.

En montrant le logo du club de la capitale française comme il l’a fait depuis le Qatar, Kiki a mis le doute dans l’esprit des journalistes espagnols.

Josep Pedrerol dit que ce geste a rendu "confus" les dirigeants madrilènes qui continuent tout de même de rester "confiants". Un véritable aveu du flop que s'apprête à vivre le Real Madrid ?

Juste que le Paris Saint-Germain sera en vedette lors du prochain mondial qui va se jouer au Qatar. Difficile de l’imaginer sans sa star française à ce rendez-vous unique. Aucun doute donc, les Qataris feront toutes les folies possibles pour garder le joueur offensif sous les couleurs de leur maillot.

Les arguments insuffisants du Real Madrid

Même si le Real Madrid peut effectivement séduire le coéquipier de Neymar et Lionel Messi avec son palmarès, l'aspect financier semble compter plus aujourd'hui dans ce dossier. Malgré les rumeurs qui circulent sur l'avenir du footballeur tricolore, un changement d'entraîneur et un contrat bien rémunéré peuvent permettre au Paris St-Germain de l'emporter.

À propos de l’entraîneur, le Paris SG serait toujours en contact avec Zinédine Zidane. Une arrivée de ce dernier sur son banc, malgré les présences des deux anciens du FC Barcelone que sont Messi et Neymar, peut changer la nature du projet du club parisien. Avec ses trois titres en Uefa Ligue des champions, Zizou est un argument assez solide pour convaincre Mbappé de rester au moins deux saisons supplémentaires au Paris Saint-Germain.