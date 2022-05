RC Lens Mercato : 20M€, un grand d'Europe fonce sur un cadre du RCL

Publié par Dylan le 17 mai 2022 à 16:34

Alors que le RC Lens peut toujours espérer une qualification européenne samedi, un cadre au milieu intéresse fortement un grand club espagnol.

RC Lens Mercato : Seko Fofana affole l'Europe

Alors que le RC Lens rêve toujours d'une qualification pour la Ligue Europa Conférence, le club artésien pourrait subir d'importantes pertes à l'issue du championnat. Avec une nouvelle saison réussie en Ligue 1 (7ème à une journée de la fin, à 2 points de la 5ème place), Lens a mis en lumière de nombreux talents, dont Seko Fofana et Jonathan Clauss. Le milieu de terrain ivoirien, déjà incontournable la saison dernière avec 30 matchs disputés en Ligue 1, a signé une montée en puissance folle cette année, se convertissant en un leader d'équipe au RCL.

Cette saison, Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, a fait de Seko Fofana un de ses éléments moteurs. Avec 37 matchs disputés en Ligue 1, l'ancien de l'Udinese n'a raté aucune rencontre de championnat avec les Nordistes. Avec 10 buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, le joueur de 27 ans est l'un des joueurs les plus décisifs des Sang et Or. Et forcément, ses statistiques n'ont pas manqué d'attirer la curiosité de certains grands d'Europe. En plus du PSG, l'OM et l'Olympique Lyonnais, qui surveillent sa situation en France, un club six fois vainqueur de la Ligue Europa serait prêt à le recruter cet été.

Le FC Séville vise Seko Fofana

Selon les informations du média local Lensois.com, le FC Séville aurait jeté son dévolu pour Seko Fofana. Le club espagnol, qui bataille avec le Bétis pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, verrait bien le Nordiste épauler Ivan Rakitic ou encore Papu Gomez dans son entrejeu. Le média local tient son information du site espagnol fichajes, spécialiste du marché des transferts.

Celui-ci indique que le club sévillan pourrait proposer une somme de 20 millions d’euros afin de s'offrir les services de l'international ivoirien. Le RC Lens, qui avait acheté Seko Fofana pour 10 millions d'euros à l'été 2020, pourrait demander plus au vu de la grande saison du joueur. À titre de comparaison, l'ancien défenseur lensois Loïc Badé (22 ans) s'était engagé au Stade Rennais pour la même somme l'été dernier. Il avait lui aussi réalisé une bonne saison avec les Nordistes avant de rallier la Bretagne.