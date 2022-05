RC Lens Mercato : PSG ou OL ? Jonathan Clauss a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2022 à 00:53

RC Lens Mercato : Annoncé dans le viseur du PSG et de l’OL, le latéral droit du RC Lens, Jonathan Clauss, a évoqué sa situation avec les Sang et Or.

RC Lens Mercato : Jonathan Clauss doublure d’Hakimi au Paris SG ?

En cas de départ de Colin Dagba, le Paris Saint-Germain aurait prévu de recruter un nouvel arrière droit pour être la doublure d’Achraf Hakimi la saison prochaine. Si le nom du polyvalent défenseur du RB Leipzig, Nordi Mukiele, a récemment été cité, Leonardo chercherait également sur le marché local. Et d’après les renseignements recueillis par le journal Le Parisien, le directeur sportif du Paris SG aurait des vues sur Jonathan Clauss.

Auteur d’une excellente saison avec les Sang et Or, avec notamment 5 buts et 11 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans pourrait ainsi rejoindre les rangs d’une équipe plus huppée lors du prochain mercato estival. Selon d’autres sources proches du dossier, l'Olympique Lyonnais, qui vise déjà son coéquipier Seko Fofana, serait aussi intéressé par le profil de Jonathan Clauss. Toutefois, même s’il est courtisé par des clubs nantis, le natif de Strasbourg ne semble pas particulièrement pressé de quitter Lens.

RC Lens Mercato : Jonathan Clauss prône la stabilité en vue de la CD

Jonathan Clauss a annoncé qu'il jouera pour le RC Lens la saison prochaine. Le néo-international français prône la stabilité en vue des futures échéances de la sélection dirigée par Didier Deschamps. Élu meilleur latéral droit de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive, le joueur de 29 ans ne ferme pas forcément la porte à un transfert, mais assure que son option première est de poursuivre avec les Sang et Or.

« Comme je le dis souvent, j'ai un contrat jusqu'en 2023. L'avenir, pour l'instant en tout cas, il est au RC Lens. Et je ne me pose pas plus de questions que ça. Je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais aller si je suis amené à partir ou si je vais rester (…) C'est flou, mais en attendant j'ai un contrat, je suis Lensois et, pour l'instant, je reste Lensois la saison prochaine », a expliqué le natif de Strasbourg sur les antennes de RMC Sport.

Le Paris SG et l’Olympique Lyonnais sont donc prévenus.