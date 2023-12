Franck Haise pourrait enregistrer un départ dans son effectif cet hiver. Mécontent de son temps de jeu au RC Lens, Oscar Cortés serait prêt à faire ses valises dès janvier prochain.

Mercato RC Lens : L'hiver s'annonce mouvementé à Lens

Après avoir connu un été très agité, avec notamment le départ de Seko Fofana à Al Nassr, le RC Lens pourrait faire face à un hiver mouvementé. En dépit d'une série impressionnante de 9 matchs sans défaite en Ligue 1 à la tête des Sang et Or, Franck Haise fait des mécontents. C'est le cas d'Oscar Cortés, recruté à un peu plus de 4 millions d'euros en provenance de Millonarios l'été dernier. Le jeune colombien de 20 ans n'entre visiblement pas dans les plans du technicien français qui lui accorde à peine du temps de jeu. Depuis son arrivée, Oscar Cortés n'a disputé que deux matchs sous les ordres de Franck Haise.

En manque de temps de jeu, Oscar Cortés ne serait pas satisfait de sa situation au Racing Club de Lens. Depuis la Colombie, la presse locale révèle que l'ailier droit est décidé à s'offrir une nouvelle chance d'avoir du temps de jeu hors du RC Lens. Ses agents travailleraient même déjà à lui trouver une nouvelle destination, mais de préférence en Europe, dès le mois de janvier prochain. Lors des deux matchs qu'il a joués chez les Sang et Or, Oscar Cortés s'est illustré lors de la victoire 4-0 face au FC Nantes avec une passe décisive. Pas assez peut-être pour avoir la pleine confiance de Franck Haise.

Des touches en Europe pour Oscar Cortés

Lors de la victoire 3-2 des Lensois contre les Lyonnais lors de la 14ème journée de Ligue 1, Oscar Cortés était absent de la feuille de match de Franck Haise. Alors qu'il désire changer d'air cet hiver, le Colombien ne manque pas d'options sur le marché. Des clubs écossais, néerlandais ainsi que portugais seraient intéressés à l'idée de lui offrir une porte de sortie.