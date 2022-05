OL Mercato : Rebondissement dans le dossier Johann Lepenant

Publié par ALEXIS le 17 mai 2022 à 18:34

OL Mercato : Déjà d'accord avec Johann Lepenant, l'Olympique Lyonnais doit s'entendre avec le SM Caen, mais les négociations s'annoncent compliquées.

OL Mercato : Johann Lepenant d’accord avec Lyon, pas encore le SM Caen

Impressionnant avec le SM Caen en Ligue 2 cette saison, Johann Lepenant a séduit l’ OL, qui a récemment initié des négociations pour son transfert. Le club rhodanien et le milieu défensif ont même trouvé un accord contractuel selon RMC Sport. Toutefois, le dossier n’est pas encore bouclé. L’Olympique Lyonnais doit toujours convaincre le Stade Malherbe de Caen sur son offre pour le transfert du natif de Granville. Et si l’on en croit Inside Gones, le club de Ligue 2 se montre gourmand. D’après ce média, la direction du club normand exigerait une indemnité de transfert « entre 6 et 8 millions d'euros » pour sa pépite de 19 ans. Pour rappel, Johann Lepenant n’a pourtant qu’une seule saison pleine en Ligue 2 cette saison (35 matchs disputés pour une passe décisive) et sa valeur marchande est estimée à 3 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Deux grands clubs étrangers en embuscade

Johann Lepenant n’a certes pas encore fait ses preuves au haut niveau, mais c’est un jeune joueur très prometteur. En un an et demi, sa cote n’a fait que grimper. Et l’ OL ne serait pas le seul club intéressé par ses services. Deux autres clubs de Ligue 1, le Stade Rennais et le LOSC, sont aussi séduits par le talent et les qualités techniques de l’international U20 tricolore.

À l’étranger, l’Atlético Madrid et Arsenal ont également coché le nom du milieu de terrain dans leur shortlist, après l’avoir observé ces dernières semaines. Les Colchoneros et les Gunners sont donc en embuscade et prêts à torpiller les plans lyonnais en cas de complications dans le dossier. A noter que le joueur, d'accord pour rejoindre l' OL, n'a plus qu'un an de contrat à Caen, soit jusqu'au 30 juin 2023.