ASSE Mercato : Un cadre du vestiaire a pris sa décision

Publié par ALEXIS le 17 mai 2022 à 20:04

ASSE Mercato : Après 10 saisons consécutives à l’AS Saint-Étienne, Romain Hamouma voudrait poursuivre l’aventure, alors qu’il est en fin de contrat.

ASSE Mercato : Hamouma veut prolonger pour une saison

Arrivé à l’ ASSE en juillet 2012, Romain Hamouma est en train de boucler sa 10e saison consécutive en Ligue 1 sous le maillot des Verts. Une saison qui pourrait mal finir, car l’AS Saint-Étienne est 19e et relégable en Ligue 2, à une journée de la fin du championnat. Le polyvalent attaquant et ses coéquipiers espèrent une victoire contre le FC Nantes et souhaite en même temps une défaite du FC Metz contre le PSG, samedi, afin de finir à la 18e place de barragiste. En attendant donc l’issue de la saison catastrophique de l’ ASSE (20 défaites, 10 matchs nuls et seulement 7 victoires), Romain Hamouma aurait pris la décision de défendre les couleurs stéphanoises encore une saison.

En fin de contrat à l’ ASSE le 30 juin 2022, « il n’envisage pas pas d'arrêter sa carrière », selon les informations exclusives de But Football Club. « Il ne serait pas contre l'idée de rempiler chez les Verts, après une saison tronquée par son manque de préparation, l'été dernier » d’après la source.

Que va décider l'AS Saint-Étienne ?

Actuel meilleur buteur de l’ ASSE au 21e siècle (319 matchs, pour 61 buts et 48 passes décisives), Romain Hamouma a fait seulement 21 apparitions en Ligue 1 cette saison, en raison de blessures récurrentes. Cependant, il demeure un cadre du vestiaire stéphanois. La grosse interrogation est : ''la direction du club ligérien va-t-elle lui accorder une année supplémentaire, surtout après l’hésitation lors de sa dernière prolongation en juillet 2021, sous l'ère Claude Puel ?'' Si Sainté est relégué en Ligue 2, cela pourrait également tout changer pour le joueur de 35 ans. Pour rappel, Romain Hamouma dispose d'une offre de reconversion à l' ASSE, s'il décide de mettre un terme à sa carrière dans le Forez.