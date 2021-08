ASSE Mercato : Révélations sur la prolongation d'Hamouma

Publié par ALEXIS le 03 août 2021 à 14:15

Après un long moment d’hésitation, l’ ASSE et Romain Hamouma ont fini par prolonger leur contrat d’une année supplémentaire. Ami et ex-coéquipier de l’attaquant stéphanois, Fabien Lemoine lâche des confidences sur la nouvelle signature de ce dernier.

ASSE : Lemoine surpris par la prolongation d'Hamouma

En fin de contrat à l’ ASSE et libre de signer avec le club de son choix, Romain Hamouma a prolongé son bail avec le club ligérien pour la saison 2021-2022. À la surprise de son ex-partenaire sous le maillot de l’AS Saint-Étienne, Fabien Lemoine. « J’avais eu Romain avant (sa signature, ndlr). Quand il m’a appelé pour me dire ça (sa prolongation), j’ai été un peu surpris. Je m’attendais à ce qu’il parte. Il avait, en plus, des opportunités », a révélé le milieu de terrain du FC Lorient dans Le Progrès. « On en a rediscuté après. Il est super content de poursuivre, c’est qu’il a fait le bon choix et pris la bonne décision. Ceci est essentiel pour son épanouissement », a-t-il poursuivi.

Avec 6 buts inscrits la saison dernière en 29 matchs disputés en Ligue 1, Romain Hamouma (34 ans) a contribué au maintien de l’ ASSE dans l’élite. Fabien Lemoine (34 ans) l’a d’ailleurs souligné dans ses confidences au quotidien régional. « Je pense qu’il va énormément apporter à cette équipe. Il l’a déjà fait la saison dernière. Pour avoir vu beaucoup de matchs de Sainté, il a fait énormément de bien quand il était là. […] Il y avait une équipe avec Romain et une équipe sans lui », a-t-il fait remarquer.

Retrouvailles entre Romain Hamouma et Fabien Lemoine

L'ex-milieu défensif des Verts a souligné ensuite la qualité technique que le n°21 de l' ASSE apporte au collectif Stéphanois. « Ce n’est pas parce qu’il était là que les Verts gagnaient tous les matchs, mais dans l’attitude de l’équipe, le niveau de jeu de celle-ci, il est important. Il amène beaucoup de situations, d’occasions. Je l’ai aussi trouvé vraiment en jambes défensivement. Il courait, mettait beaucoup d’énergie », a expliqué Fabien Lemoine. Notons que le FC Lorient affronte l' ASSE, dimanche, à Geoffroy-Guichard. Et le capitaine des Merlus retrouvera son ancien coéquipier Romain Hamouma et le Chaudron, lors de cette 1ère journée de Ligue 1.