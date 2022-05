PSG Mercato : Flash, le successeur de Mbappé proche de signer !

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2022 à 17:04

PSG Mercato : Alors que Kylian Mbappé est annoncé tout proche du Real Madrid, le Paris SG s’active en coulisses pour renforcer son secteur offensif.

PSG Mercato : Kylian Mbappé s'en va, Darwin Nunez arrive

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé a publiquement annoncé dimanche passé que son choix était quasiment fait entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, mais il attend encore quelques jours avant de l’officialiser. Cependant, de nombreuses sources étrangères affirment que l’attaquant de 23 ans aurait d’ores et déjà donné son accord au club espagnol en vue d’une arrivée gratuite cet été. Déterminé à conserver son joyau français, le Paris SG n’abandonne pas pourtant la partie, même si Leonardo travaille en parallèle sur d’autres pistes.

En effet, en attendant de connaître le choix de Mbappé pour la suite de sa carrière, le directeur sportif parisien pousse en coulisses pour son premier renfort en attaque. Et si plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers mois, notamment Mohamed Salah (Liverpool), Joao Felix (Atlético Madrid) ou encore Robert Lewandowski (Bayern Munich), le dossier le plus sérieux à l’heure actuelle serait celui de Darwin Nunez, le phénomène sud-américain du Benfica Lisbonne. Auteur de 34 buts et 4 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 22 ans pourrait débarquer dans la capitale française pour prendre la place de Mbappé s’il venait à partir à Madrid.

D’après le quotidien portugais Record, malgré une forte concurrence de l’Atlético Madrid, Newcastle et du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain aurait intensifié ses négociations avec les dirigeants du Benfica et serait en passe de faire mouche dans ce dossier. Ces dernières heures, le média lisboète assure que Leonardo aurait presque bouclé l’arrivée de Darwin Nunez contre le versement de 120 millions d’euros, contrairement aux 60 millions d’euros annoncés par certaines sources anglaises.

PSG Mercato : le Benfica tient déjà le successeur de Darwin Nunez

Le tabloïd britannique The Athletic confirme que Darwin Nunez se rapprocherait sérieusement du Paris Saint-Germain pour succéder à Kylian Mbappé ou Mauro Icardi. Des sources proches du dossier ont assuré au média anglais que les discussions entre le PSG et Jorge Mendes, l’agent de l’international uruguayen, seraient sur le point d’aboutir à un accord total, pour celui que beaucoup considèrent comme le successeur d’Edinson Cavani.

L’affaire serait tellement avancée que le Benfica Lisbonne aurait déjà activé la succession de son numéro 9. Selon The Athletic toujours, l’Autrichien Sasa Kalajdzic (24 ans) pourrait débarquer de Stuttgart contre 25 millions d’euros pour être le successeur de Darwin Nuñez chez les Aigles.