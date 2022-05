OL Mercato : un joyau de l'OL dans le viseur d'un cador anglais

Publié par Dylan le 18 mai 2022 à 12:40

OL Mercato : Alors que Lyon n'a plus aucun espoir de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine, le club pourrait perdre une star du milieu.

OL Mercato : Houssem Aouar vers la Premier League ?

L'Olympique Lyonnais a réalisé une saison bien triste, huitième de Ligue 1 et éliminé en demie finale de l'Europa League contre West Ham, le club rhodanien n'a certainement pas satisfait ses supporters qui espéraient mieux. Désormais assuré de ne pas disputer de coupe d'Europe la saison prochaine, l'OL pourrait dans le même temps perdre de nombreux cadres à l'issue de l'exercice 2021-2022. Tanguy Ndombélé, Moussa Dembélé, Léo Dubois ou encore Emerson ne devraient pas être conservés selon plusieurs médias français.

Ce mercredi, un nouveau nom s'est ajouté à la longue liste des Lyonnais annoncés sur le départ, et pas des moindres : Houssem Aouar. Le joyau de l'Olympique Lyonnais serait lui aussi enclin à un départ cet été. Arrivant en fin de contrat dans un an, le jeune milieu offensif (23 ans) avait déjà été annoncé plusieurs fois sur le départ lors du dernier mercato estival, lui qui était notamment courtisé par plusieurs clubs européens dont Arsenal. Auteur d'un exercice 2021/2022 en dents de scieà l'image de son équipe, Houssem Aouar pourrait bel et bien rejoindre la Premier League cet été, pour une destination inédite.

Leicester se positionne pour Houssem Aouar

Selon les informations de Nabil Djellit, journaliste sur la chaîne L'Equipe, Leicester se serait renseigné auprès de l'international français de 23 ans. « Leicester est intéressé par Houssem Aouar. Le milieu de terrain pourrait compenser un éventuel départ de Tielemans cet été », a dévoilé le journaliste. Le club anglais, neuvième de Premier League et demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence (éliminé par l'AS Rome), a réalisé une bonne saison mais aimerait passer un cap. Le recrutement d'Houssem Aouar, auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 44 matchs avec l'OL cette saison, irait dans ce sens.

Leicester n'est évidemment pas le seul sur les rangs de l'international tricolore (1 sélection). En mars, l'Inter Milan avait déjà un intérêt pour Houssem Aouar d'après les informations de Calcio Mercato. Après son transfert avorté à Arsenal l'été dernier, Le joueur de 23 ans pourrait donc faire ses adieux à l' OL, son club formateur, à l'issue de cette saison.