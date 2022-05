OL Mercato : Un énorme départ se précise à Lyon !

Publié par Thomas G. le 18 mai 2022 à 10:10

OL Mercato : Désireux de révolutionner son effectif, l'Olympique Lyonnais aurait décidé de vendre l'un de ses tauliers du vestiaire.

OL Mercato : Un cadre sur le départ

L’Olympique Lyonnais va clôturer une saison pour le moins décevante ce samedi face à Clermont. Les hommes de Peter Bosz n’ont atteint aucun des objectifs fixés en début de saison et forcément, cette absence de résultat va laisser des traces. Auteur d'une de ses pires saisons du XXIe siècle, le club présidé par Jean-Michel Aulas a décidé de vendre plusieurs joueurs pour offrir un souffle nouveau à l'effectif. Si des noms comme Jason Denayer, Jérôme Boateng ou encore Thiago Mendes sont annoncés sur le départ, un cadre lyonnais va également faire ses valises, à la surprise générale.

Selon les informations du journal, l’Equipe, L’ OL souhaite se séparer de Léo Dubois lors du prochain mercato estival. Le capitaine des Gones ne fait plus l’unanimité en interne et dans le vestiaire. Cette année, son brassard a été plusieurs fois remis en question. De plus, son statut de titulaire a été mis à mal par l’émergence du jeune Malo Gusto. En parallèle, les performances en dents de scie de Léo Dubois lui ont fait perdre sa place en Équipe de France. À quelques mois de la Coupe du monde, l’ancien Nantais souhaiterait retrouver du temps de jeu pour assurer son billet pour le Qatar. Un premier gros départ se précise donc à Lyon, mais ce ne sera pas le dernier.

Le grand ménage a commencé

Compte tenu de la saison lyonnaise, beaucoup de joueurs devraient faire les frais des changements annoncés par la direction. En plus de Léo Dubois, Tanguy Ndombélé et Emerson, ne seront pas conservés à l’issue de la saison selon l’Equipe. À cette liste, s’ajoutent les joueurs qui souhaitent partir, notamment Houssem Aouar, Lucas Paqueta et Tino Kadewere.

Ainsi, les Gones devraient vivre une petite révolution cet été avec ces nombreux mouvements sur le marché des transferts. Dans le même temps, le club cherchera à se renforcer à tous les postes. Première signature attendue dans le Rhône, celle du milieu défensif caennais, Johann Lepenant, qui est déjà tombé d'accord avec l' OL.