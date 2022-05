OM Mercato : Marseille menacé pour une sensation de Ligue 2

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2022 à 13:40

OM Mercato : Très active en coulisse, la direction marseillaise est proche de recruter Isaak Touré. Mais Marseille devra faire vite.

OM Mercato : Marseille en difficulté pour Isaak Touré ?

Âgé de 19 ans, Isaak Touré est l'un des jeunes joueurs les plus convoités sur le marché des transferts en France. Auteur de solides prestations en Ligue 2, le colosse défensif du Havre AC (2m06) devrait changer de club lors du prochain mercato. L’Olympique de Marseille, en quête de renfort défensif, a déjà entamé des manœuvres concrètes pour sa venue. Le président marseillais, Pablo Longoria, et ses équipes ont entamé des négociations avec leurs homologues du HAC en vue de boucler sa signature le plus rapidement possible. Et après plusieurs semaines de négociation, l’ OM touche enfin au but pour son transfert.

La direction phocéenne serait en effet proche d’arracher un précieux accord avec le Havre AC pour le transfert d’Isaak Touré, à hauteur de 3 millions d’euros. L’ OM intensifie à présent les négociations avec le jeune défenseur central afin de finaliser ce deal. Et tout indique que la cible n’est pas insensible au projet marseillais. Présent dans les tribunes du Vélodrome lors de l’Olympico perdu face à l’OL (0-3), Isaak Touré s’est attardé dans la cité phocéenne afin de poursuivre les négociations avec les dirigeants marseillais. Cependant, rien n’est encore signé entre les deux différentes parties, ce qui laisse une chance aux prétendants.

Francfort passe aussi à l’offensive pour Isaak Touré

Conscient du profil prometteur d’Isaak Touré, l’Eintracht Francfort s’est rapidement immiscé dans le dossier. Comme l’indique La Provence, le club allemand, qui prospecte régulièrement en France ces dernières années, aurait rencontré l’entourage du jeune défenseur. Les enseignements de cette entrevue n'ont pas encore fuité. Mais si l’ OM semble en pole position sur ce dossier, tout peut encore basculer dans les jours à venir. En plus de Francfort, l’Olympique Lyonnais et le RB Salzbourg seraient aussi sur les traces de la nouvelle sensation de Ligue 2, ce qui risque de compliquer un peu plus la tâche à l’ OM. Le club phocéen devra se montrer très convaincant dans ce dossier, au risque de voir Isaak Touré prendre une autre destination.