FC Nantes-ASSE : Dupraz fait une annonce forte avant le choc !

Publié par ALEXIS le 19 mai 2022 à 16:56

L’ ASSE va tenter de finir à la 18e place de barragiste lors du match contre le FC Nantes. Pascal Dupraz a sorti son discours pour remobiliser ses joueurs.

ASSE : Le scénario idéal pour les Verts

Avant-dernier (19e) au classement de la Ligue 1 et relégable avant d’affronter le FC Nantes, samedi (21 h) au stade de la Beaujoire, l’ ASSE n’a plus son destin entre les mains. Si le FC Metz (18e) gagne son match contre le PSG le même jour, l’AS Saint-Étienne serait directement reléguée en Ligue 2. Malgré cela, les Verts gardent l’espoir d’un maintien dans l’élite. Pour cela, ils espèrent décrocher une victoire face aux Canaris, tout en priant pour que les Paris Saint-Germain et les FCM se quittent au pire sur un match nul au Parc des Princes. L' ASSE peut également se sauver pour les barrages, grâce à un match nul à Nantes, mais seulement si les Parisiens infligent une défaite aux Messins. Mais dans l'esprit de Pascal Dupraz, la défaite n'est pas une option.

Pascal Dupraz, « je vais à Nantes pour gagner... »

Si Sainté est mathématiquement toujours en vie, de son côté, l'entraîneur savoyard n’est pas dans les calculs de probabilité. Il a livré un discours salvateur, dont lui seul a le secret, pour booster son équipe. « À la 37e journée, nous sommes en Ligue 2. J'ai dit aux joueurs de prendre les choses avec du recul. Samedi, nous jouons notre premier match en Ligue 2, mais on peut s'en sortir. 3 matchs de purgatoire, c'est mieux que 38 », a déclaré l’entraineur de l’AS Saint-Étienne en conférence de presse, ce jeudi. Toujours optimiste pour le maintien, le technicien savoyard a communiqué sa résilience à ses joueurs : « je vais à Nantes pour gagner et faire le meilleur match possible. […] Personnellement, je ne vais pas m'enquérir de ce qu'il se passe ailleurs. Ma mission est avec nos joueurs, et il faut que l'on fasse un résultat ».

FC Nantes-ASSE : Falaye Sacko et Romain Hamouma tutulaires

L’entraineur de l’ ASSE a un groupe de 26 joueurs à disposition pour l’ultime match crucial de la saison. Il n'aura donc pas de pression pour faire ses choix. « Les attitudes et ce que nous voyons vont guider mes choix. Les 26 joueurs retenus sont tous aptes », a-t-il indiqué. Pascal Dupraz a également donné un aperçu des joueurs qui pourraient être titulaires. Revenu de blessure et entré en jeu contre le Stade de Reims à la 64e minute, samedi dernier, Falaye Sacko devrait être dans le onze de départ. Tout comme Romain Hamouma, qui n’avait joué que les 20 dernières minutes lors de la défaite (1-2) face aux Rémois. « Avec Romain, j'ai tout passé en revue, les scénarios de match et les associations qu'il pourrait avoir. Il est conscient de la tâche que l'on a et de ses moyens actuels. Plus il est sur le terrain, mieux c'est », a annoncé le coach des Verts.