OM Mercato : Amine Harit, la volte-face de Marseille se confirme !

19 mai 2022

OM Mercato : Prêté par Schalke 04, Amine Harit ne devrait pas poursuivre son aventure à Marseille. La direction phocéenne a pris sa décision.

OM Mercato : Amine Harit trop cher pour Marseille

Arrivé lors du dernier mercato estival en terres marseillaises, Amine Harit, prêté pour la saison par Schalke 04, a vécu des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille. L’attaquant marocain était très peu utilisé par Jorge Sampaoli, suscitant parfois diverses spéculations sur son avenir. Mais le joueur de 24 ans est finalement revenu à un niveau intéressant à l’ OM grâce à un travail sur lui-même que certains ne lui soupçonnaient pas.

Dans les faits, Amine Harit a enchaîné des prestations convaincantes lors des derniers matchs de l’Olympique de Marseille . À l’aise techniquement balle au pied et ayant une bonne lecture du jeu, l’ancien Nantais a réalisé une belle fin de saison dans la cité phocéenne, au point de devenir l'un des atouts offensifs décisifs de Jorge Sampaoli dans ce sprint final. Le technicien argentin ne cache plus son admiration pour son milieu offensif et n'exclut pas l'avoir sous ses ordres la saison prochaine. Alors, comment ne pas avoir envie de le conserver pour la saison à venir ? La direction de l’OM envisagerait en tout cas de bénéficier d’un nouveau prêt d’Amine Harit. Les négociations entre les deux parties auraient même déjà débuté. Sauf que le prix réclamé par Schalke 04 aurait fini par freiner les dirigeants marseillais.

L'Olympique de Marseille se tourne vers d'autres pistes

L’Équipe indique en effet que la direction de l’Olympique de Marseille, après discussions avec le club allemand, aurait finalement changé d’avis. Le quotidien sportif explique que l' OM hésite à présent à conserver Amine Harit cet été, car les Olympiens ne souhaitent pas mettre la somme de 10 millions d'euros réclamés par Schalke 04 pour le transfert du jeune joueur. L’ancien Nantais devrait donc quitter le club phocéen dans les semaines à venir. La source explique d’ailleurs que Pablo Longoria et ses équipes travailleraient déjà sur d'autres pistes moins onéreuses pour le remplacer.