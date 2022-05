OL Mercato : Leicester, Lyon lâche une réponse à Aouar

Publié par Ange A. le 20 mai 2022 à 09:26

OL Mercato : Entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais, Claudio Caçapa a lâché un message à Houssem Aouar, courtisé par Leicester.

OL Mercato : Bientôt la fin pour Houssem Aouar à Lyon ?

Au terme d’une saison décevante, le mercato estival s’annonce particulièrement agité du côté de l’Olympique Lyonnais. L’ OL n’étant pas qualifié pour une Coupe d’Europe la saison prochaine, plusieurs éléments vont quitter le club. Le club rhodanien pourrait perdre nombre de ses stars, dont Lucas Paqueta, Moussa Dembélé ou encore le décevant Jérôme Boateng. Comme eux, un enfant du club pourrait également claquer la porte. Milieu de terrain formé à Lyon, Houssem Aouar serait un sérieux candidat au départ, surtout à un an de l’expiration de son contrat. Le milieu de 23 ans ne dispose plus que d’un an de contrat avec le club rhodanien. Il est courtisé par Leicester City. Adjoint Peter Bosz, Claudio Caçapa s’est prononcé sur l’avenir du Baby-Gone.

Aouar à l’heure du choix

Bien que séduit par Houssem Aouar, le technicien brésilien estime que c’est au milieu de terrain de trancher pour son avenir. « Je le connais depuis qu’il est arrivé en pro. Il a un talent et c’est un joueur que j’aime beaucoup sur l’aspect technique. Il y a des choses qu’il fait bien et d’autres moins bien mais il a l’intelligence pour faire le bilan et voir ce qu’il peut travailler chez lui. Maintenant, c’est à lui de savoir s’il veut se battre pour une place de titulaire ou partir », a indiqué l’entraîneur adjoint de l’Olmpique Lyonnais en marge du déplacement à Clermont ce samedi. Une rencontre qui pourrait être la dernière d’Aouar sous le maillot de l’ OL.

Pour ce qui s’apparente à sa dernière saison avec Lyon, Houssem Aouar a disputé 44 rencontres pour 7 réalisations et 4 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros sur Transfermarkt.