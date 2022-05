OL Mercato : La sortie se profile pour une pépite lyonnaise

Publié par Ange A. le 20 mai 2022 à 11:26

OL Mercato : Si des départs sont annoncés dans les rangs de Peter Bosz, un jeune crack devrait également quitter l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Départ inéluctable d’une pépite lyonnaise cet été

L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement agité. Au terme de cette saison fort décevante, de nombreux départs sont annoncés à Lyon cet été. De Lucas Paqueta à Jérôme Boateng, sans oublier Léo Dubois ou encore Moussa Dembélé, plusieurs Gones sont annoncés partants. Outre ces joueurs confirmés, l’ OL va également enregistrer le départ d’une de ses pépites. Al Amin Aïd va quitter le club rhodanien cet été. Le milieu âgé de 17 ans, vainqueur de la Gambardella cette saison, ne sera pas prolongé et partira donc en tant que joueur libre au terme de la saison. Comme le révèle Foot Mercato, plusieurs écuries de Ligue 1 se positionnent déjà pour accueillir le Baby-Gone.

Du monde au portillon pour Al Amin Aïd

Le média en ligne révèle qu’au moins cinq clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 s’intéressent au milieu évoluant chez les U19 de l’Olympique Lyonnais. Le SCO Angers, le RC Lens, Sochaux, Auxerre et le Stade Reims seraient sous le charme d’Amin Aïd. Le joueur passé par Clairefontaine aurait également la cote auprès de formations étrangères. Les Italiens du Genoa et les Suisses de la Servette apprécieraient également le profil du milieu de l’ OL. La source indique néanmoins que le crack lyonnais privilégierait un départ vers un autre club du championnat. Reste donc à savoir où il posera ses valises cet été.