Mercato OL : Un grand nom sur le départ à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 17 mai 2022 à 22:34

Mercato OL : Recruté l’été dernier et transparent cette saison, Jérôme Boateng a répondu à la question sur son avenir à l’Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Jérôme Boateng admet sa saison ratée

L’ OL s’était enflammé lors du recrutement de Jérôme Boateng pendant le mercato d’été 2021. Le club rhodanien se réjouissait d’avoir recruté un défenseur doté d’une grande expérience du haut niveau. Mais l’international allemand (76 sélections), par ailleurs ancien joueur de Manchester City (2010-2011) et du Bayern Munich (2011-2021) a été décevant lors de sa première saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais.

Vu les largesses défensives et l’irrégularité de l’arrière de 33 ans, Peter Bosz a été contraint quelquefois de se passer de lui, surtout pendant la deuxième moitié de l’exercice. Jérôme Boateng a justement reconnu qu’il a raté sa première saison à l’ OL. « Cette saison ne s'est pas déroulée comme je l'avais imaginé. Pour moi et pour le club, ce n'est pas satisfaisant », a-t-il admis dans un interview accordé à Sky Allemagne.

Le défenseur allemand confirme sa présence à Lyon la saison prochaine

Dans la suite de ses propos avec le média, le N°27 de Gones a évoqué son avenir à Lyon. Selon lui, il n’a aucun doute qu’il va rester pour sa deuxième et dernière année de contrat. « Mon futur ? On se rencontrera certainement cet été, on échangera et verra ce qu'il en est pour la suite », a confié Jérôme Boateng, avant de se montrer un peu plus précis.

« Pour l'instant, j'ai un contrat à l’ OL et je pars normalement en vacances cet été. Je reviendrai ensuite pour la reprise de l'entraînement et pour repartir au combat la saison prochaine », a-t-il annoncé. La recrue lyonnaise a disputé 27 matchs, toutes compétitions confondues, et a été titulaire 22 fois cette saison.