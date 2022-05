OM Mercato : Marseille enfin fixé pour une pépite brésilienne !

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2022 à 20:26

OM Mercato : En quête de nouveaux renforts cet été, la direction de l’OM vient de recevoir une réponse négative pour une pépite brésilienne.

OM Mercato : Marseille devra oublier la piste Danilo

L’été risque d’être particulièrement mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille, qui s’apprête à perdre Boubacar Kamara. Le jeune milieu de terrain polyvalent arrive en fin de contrat en juin prochain et refuse jusqu’ici de prolonger dans son club formateur. Sauf un énorme retournement de situation, le joueur de 22 ans quittera gratuitement l’ OM dans les jours à venir. Son départ laissera un grand vide à Marseille qu’il faudra rapidement combler.

C’est dans cette perspective que la direction de l' OM s’active en coulisse pour attirer un nouveau milieu de terrain défensif. Et la dernière piste en date mènerait à Danilo. Auteur d’une saison remarquable à Palmeiras, le jeune milieu de terrain brésilien fait grandement parler de lui sur le marché des transferts américains et commence à éveiller la curiosité de nombreux gros clubs en Europe. Selon la presse brésilienne, l’ OM aurait récemment jeté son dévolu sur Danilo et serait renseigné sur son prix. Mais Marseille devra rapidement faire une croix sur cette piste.

Palmeiras ferme la porte pour Danilo

En effet, la direction de Palmeiras a décidé de fermer la porte un départ de son joueur, dont le bail expire en juin 2026. « Palmeiras a besoin d'acheter des joueurs comme on l'a fait avec Merentiel (attaquant uruguayen annoncé ce mercredi). Sur ce mercato d'été, Danilo reste. Vous pouvez en être sûrs », a tranché Leila Pereira, présidente du club brésilien, dans des propos rapportés par ESPN au Brésil. Son entraîneur Abel Ferreira a également renchéri. « Ce que la présidente dit, je signe. Si elle l'a dit, c'est comme ça », a-t-il lancé en conférence de presse. Véritable sensation du côté de Palmeiras, Danilo devrait donc poursuivre son aventure dans le championnat brésilien. Ses prétendants sont désormais avertis.