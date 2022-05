PSG Mercato : Après Di Maria, un nouveau départ officialisé

Publié par Ange A. le 21 mai 2022 à 09:26

PSG Mercato : Peu après l’officialisation du départ d’Angel Di Maria, un gardien de but a également confirmé qu’il quittait Paris.

PSG Mercato : Un gardien annonce son départ de Paris

Une page va se tourner au Paris Saint-Germain cet été. En fin de contrat au PSG, Angel Di Maria ne verra pas son contrat prolonger. Après sept saisons dans la capitale, l’ailier argentin va quitter le décuple champion de France en tant que joueur libre cet été. L’ancien Mancunien totalise 294 matches pour 91 réalisations et 111 passes décisives. Le compatriote de Lionel Messi quitte d’ailleurs le club avec l’étiquette de meilleur passeur de l’histoire des Rouge et bleu. L’Argentin de 34 ans va quitter le club en tant que légende. Dans un communiqué, Paris a annoncé qu’un hommage lui sera rendu au Parc des Princes ce samedi lors de la réception de du FC Metz.

Outre l’ailier sud-américain, un autre Parisien a annoncé son départ du club. Également en fin de contrat, Alexandre Letellier va changer d’air cet été.

Alexandre Letellier quitte aussi le Paris SG

Sur son compte Instagram, Alexandre Letellier a confirmé qu’il allait partir du Paris Saint-Germain. Il a posté une photo de la séance de travail de vendredi avec pour légende « The last dance ». Contrairement à Angel Di Maria, le portier âgé de 31 ans ne laissera pas un souvenir impérissable dans la capitale. Recruté en tant joueur en provenance de l’US Orléans en 2020, le gardien de but effectuait son retour dans son club formateur. Mais il n’a jamais arboré la tunique de l’équipe première du PSG. La faute à une concurrence accrue dans ce secteur de jeu.

Letellier a le plus disputé de matchs pour le SCO Angers. Il a également défendu les couleurs de d’Orléans et de l’ESTAC. À l’étranger, il a vécu des expériences chez les Suisses des Young Boys et les Norvégiens de Sarpsborg 08 FF.