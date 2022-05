PSG Mercato : Officiel, Al-Khelaïfi fait ses adieux à Di Maria !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2022 à 00:56

PSG Mercato : C’était dans les tuyaux. C’est maintenant officiel. Le Paris SG a annoncé le départ d’Angel Di Maria et Nasser Al-Khelaïfi lui a rendu hommage.

PSG Mercato : Le Paris SG remercie Angel Di Maria !

À la veille de son dernier match de la saison contre le FC Metz, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de son attaquant Angel Di Maria. Débarqué en août 2015 en provenance de Manchester United pour 63 millions d’euros, le milieu de terrain offensif de 34 ans arrive au terme de son contrat le 30 juin. Ne comptant pas lui offrir la dernière année de contrat qu’il espérait afin de terminer sa carrière européenne au Paris SG, le nouveau champion de France a préféré lui faire ses adieux.

« Le Paris Saint-Germain tient à saluer Angel Di Maria et ses 7 saisons passées sous le maillot rouge et bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du club », a écrit le PSG sur son site officiel. Reconnaissant envers le joueur pour tout ce qu’il a accompli sous les couleurs rouge et bleu, le président parisien lui a adressé quelques mots au moment de la séparation.

PSG Mercato : Les mots forts d’Al-Khelaïfi pour Di Maria

En sept saisons avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria totalise 91 buts et 111 passes décisives en 294 matches toutes compétitions confondues. Le natif de Rosario a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale, devant Safet Susic. À l’annonce de son départ, il a donc reçu les hommages de son président Nasser Al-Khelaïfi.

« Angel Di Maria a définitivement marqué l’histoire du club. Il restera dans les mémoires des supporters comme un joueur à l’état d’esprit irréprochable, qui a fait preuve d’un engagement sans faille pour défendre nos couleurs. Je donne rendez-vous à toute la famille Paris Saint-Germain, demain au Parc des Princes, pour lui rendre l’hommage qu’il mérite », a déclaré Al-Khelaïfi sur le site officiel du club.