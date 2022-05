ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne vise un ancien de l'OGC Nice

Publié par ALEXIS le 21 mai 2022 à 14:57

ASSE Mercato : L’une des pistes de l’AS Saint-Étienne pour le Mercato d’été mènerait vers un ancien de l’OGC Nice. La piste se confirme d’ailleurs !

ASSE Mercato : La piste Yanis Hamache se confirme

Plus d’une dizaine de joueurs de l’ ASSE sont en fin de contrat en juin. Tout le club : la direction, le staff technique et les joueurs sont certes concentrés sur le match pour leur maintien en Ligue 1, mais les recruteurs stéphanois préparent le mercato estival. Que l’AS Saint-Étienne soit reléguée en Ligue 2 ou maintenue en Ligue 1, elle aura besoin de se renforcer pour repartir du bon pied la saison prochaine. Disposant d'un maigre budget de recrutement, les Verts cherchent des joueurs talentueux ou prometteurs, à moindre coût.

Ainsi, Loïc Perrin aurait inscrit le nom de Yanis Hamache, un défenseur formé à l’OGC Nice, sur son calepin. D’après GaelB42, « la cellule de recrutement de l’ ASSE observe et apprécie le profil du latéral droit de Boavista FC (Portugal). Les informations l’Insider sont confirmées par World Transfers 7, ce samedi. Cette source indique cependant que les Verts ne sont pas les seuls sur la piste menant à l’arrière latéral ou piston gauche.

Le défenseur très courtisé en Ligue 1 et à l'étranger

En Ligue 1, trois autres clubs : le FC Lorient, le Stade Brestois et l’OGC Nice (son club formateur) seraient aussi intéressés par les services de Yanis Hamache (22 ans). Ce dernier a également la cote en Europe. Galatasaray (Turquie), Feyenoord (Pays-Bas) et Sassuolo (Italie) le surveilleraient. Le Franco-Algérien est sous contrat au FC Boavista jusqu’en juin 2023, soit pour une seule saison. D’après Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 2 M€. Un montant que l’ ASSE ne pourra pas investir si le club est relégué en Ligue 2, dès ce samedi.