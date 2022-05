ASSE : Très mauvaise nouvelle pour Pascal Dupraz pour les Barrages

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2022 à 14:43

ASSE : Si l’ASSE va devoir passer par les barrages pour son maintien en Ligue 1, Pascal Dupraz pourrait encore avoir du souci à se faire contre Auxerre.

ASSE : Dupraz devra encore revoir ses plans en défense face à Auxerre

Après son match nul à la Beaujoire face au FC Nantes (1-1), samedi soir, à l’occasion de la 38e et dernière journée du championnat, l’AS Saint-Étienne s’est offert les barrages pour un maintien en Ligue 1. Mais Pascal Dupraz n’est pas encore au bout de ses peines. L’entraîneur des Verts va devoir terminer le travail entamé. Pour cela, il aura une semaine pour réussir sa mission initiale : maintenir l’ASSE dans l’élite. Et il faudra pour cela être meilleur que l'AJ Auxerre dans une double confrontation prévue les 26 et 29 mai prochains.

Cependant, Dupraz va devoir opérer des choix en défense. En effet, Eliaquim Mangala sera suspendu pour le match aller qui aura lieu jeudi 26 mai à 19h. Autre mauvaise nouvelle, la blessure de Falaye Sacko en toute fin de rencontre contre les Canaris. Sorti en boitant, il semblerait que son genou soit encore touché. Mais ça sent déjà mal pour le club stéphanois si on tient compte du passif des Verts en la matière.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe rappelle que l’AS Saint-Étienne a déjà disputé trois barrages (en 1934, 1984 et 1985). Et l’équipe ligérienne n’a remporté aucun de ses sept matches, avec trois nuls et quatre défaites. Pascal Dupraz aura donc la lourde responsabilité de briser cette spirale négative, même si cela s’annonce compliqué.

Pascal Dupraz confiant pour le maintien de l’ASSE en Ligue 1 ?

L’ ASSE a profité de la défaite 4-0 du FC Metz au Parc des Princes contre le PSG pour espérer rester en Ligue 1 la saison prochaine, après le match nul arraché à la 80e minute sur la pelouse du FC Nantes. Les Stéphanois affronteront deux fois l'AJ Auxerre lors des barrages. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, le successeur de Claude Puel a salué le courage de ses joueurs et annoncé la couleur pour le choc à venir contre l’AJA.

« Depuis que je suis gamin, je sais que l'AS Saint-Étienne renaît de ses cendres, c'est légendaire. Donc il n'y a plus qu'à réaliser ça. J'ai une mission et je suis focus. On est toujours à 50/50, une chance sur deux . C’est des garçons qui ne lâchent pas. Qui croyaient qu’on allait se maintenir. On est tombé contre des équipes plus fortes et ce soir ils sont allés puiser au fond d’eux-mêmes. Comme un symbole, c’est Romain qui nous évite d’aller en Ligue 2 directement. On est en Ligue 1 et demi. Il nous reste deux matches pour rester en Ligue 1. On était en Ligue 2 avant le match, on l'a été une bonne partie du match. Aujourd’hui on est en Ligue 1 et demi », a lancé Dupraz à ses hommes.