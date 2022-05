Bayern Mercato : Officiel, une énorme signature actée à Munich !

Publié par Dylan le 23 mai 2022 à 14:32

Bayern Mercato : Après Thomas Müller, une autre légende du Bayern Munich a décidé de prolonger en Bavière. Le gardien Manuel Neuer rempile.

Emblématique gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer fait durer le plaisir en Bavière. Initialement lié au club jusqu'en juin 2023, Neuer a officiellement prolongé jusqu'en 2024. Arrivé en Bavière en provenance de Schalke 04 à l’été 2011, le champion du monde 2014 s’est imposé comme une véritable légende du club munichois, en remportant notamment 9 Bundesliga, 5 Coupes d’Allemagne, et 2 Ligues des Champions.

À 36 ans, l'international allemand est encore loin de mettre un terme à sa carrière professionnel puisqu'il est toujours au top niveau. Cette saison, il a remporté deux titres avec le Bayern : une Supercoupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund et un titre de champion d'Allemagne. Ce qui porte son compteur à désormais 26 trophées remportés avec le club munichois. Avec 38 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison, Manuel Neuer reste un indéboulonnable à Munich.

Manuel Neuer jusqu'en 2024, comme Thomas Müller

Pour Oliver Kahn, le président du club bavarois, c'est évidemment une grande satisfaction. « Manuel Neuer est le meilleur gardien de but du monde et constitue une référence depuis des années au niveau international. C’est une performance énorme que de rester de classe mondiale sur une période aussi longue », salue le président, pour qui Neuer « est l’une des figures marquantes de l’histoire du FC Bayern ». Il s'agit du deuxième joueur à prolonger en Bavière, après un certain Thomas Müller.

Sélectionné à 109 reprises avec l'Allemagne, Manuel Neuer détient également une Coupe du Monde à son actif, remportée en 2014 face à l'Argentine. S'il détient déjà les trophées les plus prestigieux, Manuel Neuer va sans doute vouloir continuer de garnir son palmarès. Et pourquoi pas décrocher, dès la saison prochaine, une troisième Ligue des Champions et un dixième titre de champion d'Allemagne avec le Bayern Munich.