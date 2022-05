Bayern Mercato : Un taulier de Nagelsmann rempile à Munich !

Publié par Dylan le 03 mai 2022 à 15:30

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Ce mardi, le Bayern Munich a annoncé la prolongation de contrat du milieu de terrain allemand Thomas Müller.

Bayern Mercato : Thomas Müller prolonge jusqu'en 2024

Récemment titré avec le Bayern Munich en Bundesliga, Thomas Müller a paraphé un nouveau contrat avec le club bavarrois jusqu’en 2024. Le Bayern l'a annoncé sur son compte Twitter. Le contrat du champion du monde 2014 allait prendre fin en 2023. Il était arrivé chez les champions d’Allemagne à l’âge de dix ans, puis était passé par toutes les équipes juniors avant de devenir joueur professionnel au Bayern en 2008. Avec 11 titres de champion d'Allemagne, il devient le seul joueur à posséder autant de titres avec les Munichois.

Une nouvelle qui a évidemment ravi les dirigeants du club bavarois, et notamment son président, Oliver Kahn. Celui-ci n'a pas tari d'éloges le taulier de Munich. « Thomas Müller est une figure d’identification qui porte les armoiries de notre club dans son cœur. Le FC Bayern a toujours été caractérisé par la continuité, et c’est pourquoi nous sommes heureux d’avoir réussi à prolonger avec ce joueur important. C’est quelqu’un qui prend les devants, et c’est aussi un personnage important avec son style en cabine. »

Müller : « Je suis très heureux d’avoir prolongé »

Le milieu de terrain allemand, présent depuis 2000 dans l'effectif bavarrois, est lui aussi comblé. « Je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat avec le FCB jusqu’en 2024. Le chemin commun depuis que j’ai déménagé dans la jeunesse du FCB en 2000 a été une réussite fantastique jusqu’à présent. C’est très amusant pour moi de brandir les couleurs rouges chaque année sur et en dehors du terrain. Même si le vent souffle dans votre visage. Alors continuez à le faire ensemble ! », a déclaré le joueur. Thomas Müller, c'est 11 titres de champion d'Allemagne et 624 matches disputés avec le Bayern. Beau palmarès !