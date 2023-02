PSG-Bayern : Le groupe de Nagelsmann tombe, coup dur confirmé

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2023 à 17:36

Après le PSG, c’est au tour du Bayern et de Nagelsmann de dévoiler sa liste des joueurs retenus pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions.

À la veille de ce choc européen, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich dévoilent leurs armes respectives. Mais contrairement à Christophe Galtier, qui pourra compter sur un groupe presque au complet avec les retours de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Marco Verratti, Julian Nageslmann arrive en France sans des joueurs majeurs de son groupe. En effet, l'entraîneur du Bayern Munich va devoir composer sans Sadio Mané, blessé avant la Coupe du monde au Qatar et pas encore à 100% pour le match de demain soir au Parc des Princes.

PSG-Bayern : Nagelsmann sans Mané, ni Hernandez et Neuer

Le technicien allemand va également se passer des services de Lucas Hernandez et Manuel Neuer. Le défenseur marocain Noussair Mazraoui, en phase de reprise, est aussi absent du groupe de Nagelsmann pour le voyage à Paris. En revanche, la dernière recrue estivale Joao Cancelo, venue de Manchester City, est présente et devrait occuper le couloir droit de la défense bavaroise face au Paris Saint-Germain. À noter les présences des trois internationaux français Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Kingsley Coman, ainsi que l’ancien attaquant parisien Eric Maxim Choupo-Moting.

Pour le reste, le Bayern Munich a convoqué 22 joueurs pour affronter les Rouge et Bleu. Pour rappel, le coach du club allemand va animer une conférence de presse ce lundi soir dans la capitale française. Largement secoués ces dernières semaines, notamment avec quatre défaites en ce début d’année 2023, le PSG n'est pas favori dans cette rencontre qui se déroule pourtant dans son antre.

Le groupe de Julian Nagelsmann pour PSG-Bayern Munich

Gardiens : Ulreich, Sommer, Schenk

Défenseurs : Upamecano, De Ligt, Pavard, Cancelo, Davies, Blind, Sarr, Stanisic

Milieux de terrain : Kimmich, Goretzka, Gravenberch, Musiala, Ibrahimovic

Attaquants : Choupo-Moting, Coman, Sané, Gnabry, Müller, Tel