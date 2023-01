AS Monaco Mercato : Clap de fin sur un départ annoncé à l'ASM

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2023 à 02:44

Un départ annoncé à l’AS Monaco cet hiver, imminent un temps, est désormais annulé. L’agent du joueur concerné a clos le débat.

L’agent d’Alexander Nübel a fait une déclaration qui clarifie l'avenir de son poulain, dont le Bayern Munich souhaitait le retour, cet hiver. Le Bayern Munich a tenté de récupérer Alexander Nübel à l’AS Monaco où il est prêté depuis juillet 2021. Son contrat à l’ASM est pourtant valide jusqu’au 30 juin 2023. Le club bavarois voulait ainsi rapatrier le gardien de but de 26 ans, afin de prendre la place de Manuel Neuer (36 ans), blessé au ski en décembre et indisponible pour tout le reste de la saison 2022-2023.

Interrogé sur son retour en Allemagne, le portier N°1 du club de la Principauté avait indiqué la position des dirigeants monégasques à son sujet. « Ils (Monaco) m’ont dit qu’ils ne voulaient pas me lâcher. Je n’ai eu aucune conversation avec le Bayern Munich. Je suis heureux ici, c’est pourquoi je suis encore là », a-t-il confié à Sky Germany.

AS Monaco Mercato : « Nübel va finir la saison à l’ASM », selon son agent

À la suite d’Alexander Nübel, son agent a fait une mise au point sur la situation de son protégé. Il a confirmé à Bild la démarche du club de Bundesliga pour rappeler son poulain. Cependant, le dossier est refermé selon lui. « Le transfert n'est plus sur la table. Alexander jouera en seconde partie de saison à l’AS Monaco », a fait savoir l’agent du dernier rempart des Monégasques. Cette saison, le gardien de but de l'AS Monaco a réussi 7 clean sheets en 27 matches disputés, toutes compétitions confondues. Par ailleurs, Alexander Nübel est toujours lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2025 et son prêt au club du Rocher n'est pas assorti d'une option d’achat.