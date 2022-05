Auxerre-ASSE : Grande nouvelle pour Pascal Dupraz avant les Barrages

Publié par ALEXIS le 23 mai 2022 à 18:15

L’entraîneur de l’ ASSE, Pascal Dupraz, a reçu une bonne nouvelle de la part de son coordinateur sportif Loïc Perrin avant les barrages contre Auxerre.

ASSE : Falaye Sacko trottine déjà à l’entrainement

Faisant le point sur la blessure de Falaye Sacko, touché au genou en toute fin du match face au FC Nantes (1-1), Loïc Perrin a déclaré sur France Bleu Saint-Étienne, « c’est un peu tôt pour dire s'il va bien. On va faire un point... Le lendemain du match, ça avait l'air d'aller pas trop mal. Il faut voir 48 heures après comment il sent son genou. On a bien vu sur l'image, son genou a été réimpacté ». Des propos qui ont intensifié l'inquiétude des supporters stéphanois, à trois jours du match aller des barrages contre l’AJ Auxerre.

Pour rassurer les supporters stéphanois, le club ligérien a posté une photo du défenseur à l’entraînement, ce lundi. Une réponse imagée, sans aucun commentaire écrit ! La réponse à l'inquiétude des supporters de l’ ASSE n’est certes pas précise, mais le fait de voir Falaye Sacko en footing à l'entraînement est quelque peu rassurant, après les déclarations du coordinateur sportif sur la radio.

Le défenseur malien, incertain à Auxerre

Sauf que la présence de l’arrière latéral droit à la séance d’entraînement ne garantit pas automatiquement sa disponibilité contre le club de Ligue 2, jeudi (19h) au stade de l’Abbé Deschamps. Il va falloir attendre jusqu'à mercredi au plus tard pour être situé sur la présence ou non du Malien à Auxerre. « Falaye Sacko a refoulé la pelouse dès aujourd'hui. Si rien ne garantit sa présence jeudi à Auxerre, cette image tend à nous pousser à l'optimisme », a écrit le site web des fans de l’AS Saint-Etienne, Peuple-Vert. Recrue hivernale de l' ASSE, le joueur débarqué de Vitoria Guimarães (Portugal) est un élément essentiel du dispositif défensif de Pascal Dupraz.