SRFC Mercato : Une nouvelle signature et 2 départs à Rennes

Publié par ALEXIS le 23 mai 2022 à 22:15

Stade Rennais Mercato : Le mercato estival s’amine au SRFC. Une signature et deux départs ont été rendus officiels, ce lundi par le club breton.

SRFC Mercato : Flavien Tait signe pour une saison supplémentaire

Quatrième de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue Europa, le SRFC a renforcé le contrat de Flavien Tait, ce lundi 23 mai. Le club breton et le milieu de terrain ont signé un nouveau contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2024, car il leur restait encore un an de bail. Joueur important du dispositif tactique de Bruno Genesio, le N°20 du Stade Rennais a pris part à 28 matchs en Ligue 1 pour 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. « Je suis très heureux de continuer à Rennes. Je me sens super bien ici. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec Bruno Genesio. Faire partie de ce projet est important pour moi. On veut continuer de faire grandir le club. […] Faire partie du club avec un projet ambitieux, c’est important », a déclaré Flavien Tait.

Florian Maurice, Directeur technique du SRFC, justifie la prolongation du contrat du joueur de 29 ans. « C’est une prolongation qui était dans nos têtes depuis quelque temps déjà. Nous souhaitons conserver une certaine stabilité dans l’effectif afin de continuer à être performants la saison prochaine », a-t-il expliqué. « Tait correspond, dans l’état d’esprit, à ce que nous souhaitons dans notre vestiaire et ça, c’est tout aussi important. La volonté de continuer était commune donc nous sommes très heureux de prolonger ce bail avec le Stade Rennais », a ajouté le dirigeant des Rouge et Noir.

Gélin et Bonet laissés libres, après Jonas Martin !

Dans le sens des départs, le SRFC a laissé libres deux joueurs formés au sein de son académie. En fin de contrat Jérémy Gélin (défenseur central de 25 ans) et Pépé Bonet (gardien de but de 19 ans) n’ont pas été prolongé. Tout comme, Jonas Martin (milieu défensif de 32 ans), dont le départ a été annoncé officiellement, dimanche soir.