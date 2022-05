PSG Mercato : Ménès dévoile le nom du futur entraîneur du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2022 à 21:15

PSG Mercato : Après la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris SG va annoncer les prochains mouvements. Pierre Ménès sait déjà qui sera le futur coach.

PSG Mercato : L’avis de Ménès sur la succession de Pochettino

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a annoncé sur Canal+ que des changements « arrivent » pour la semaine prochaine, l’avenir de Mauricio Pochettino se précise de plus en plus. Après le remplacement de Leonardo par Luis Campos au poste de directeur sportif, le coach argentin devrait lui aussi être remercié, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Le journal régional explique que la direction du Paris SG et l’ancien manager de Tottenham auraient trouvé un accord pour une indemnité de licenciement pour son staff et lui, son courant encore jusqu’en juin 2023. Et alors que plusieurs noms sont associés aux Rouge et Bleu, Pierre Ménès a livré son avis sur le prochain entraîneur du club de la capitale. Pour l’ancien consultant de la chaîne cryptée, il faut confier le poste à l’ancien milieu de terrain parisien Thiago Motta, en poste à Spezia jusqu’en 2024.

« Mon coeur dirait Thiago Motta, je pense qu'il a toutes les qualités pour réussir. Zidane, je n'y ai jamais cru. Conte, ce serait bien, il a la mentalité, mais un peu mercenaire à mon goût. Galtier, je n'y crois pas du tout. Je vais donc dire Thiago Motta », a expliqué le journaliste sportif. Mais il faudra attendre l’arrivée du nouveau directeur sportif pour connaître l’identité du successeur de Pochettino.

PSG Mercato : Campos attendu pour le choix de l’entraîneur

D’après Le Parisien, pour la première fois depuis des années, c'est le nouveau directeur sportif qui devrait choisir le futur coach. Fortement pressenti à la place de Leonardo, c’est donc Luis Campos qui devrait nommer prochainement le successeur de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Et l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC semble pencher pour ces compatriotes portugais Ruben Amorim (Sporting Portugal), Sergio Conceição (FC Porto) et le Français Christophe Galtier (OGC Nice), alors que le Qatar rêve toujours de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier.

Reste maintenant à savoir qui sera le prochain coach du Paris SG.