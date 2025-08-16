OM Mercato : Marseille attend d’autres renforts après Rennes

L’OM s’est incliné face au Stade Rennais, vendredi. Face au gros défi de la Ligue 1, Marseille compte se renforcer davantage avant la fin du mercato.

Ligue 1 : Marseille surpris par le Stade Rennais

L’OM a été surpris par le Stade Rennais, vendredi, en ouverture de la saison 2025-2026. Le match disputé au stade Roazhon Park avait pourtant mal débuté par le club breton, dont le jeune défenseur central Abdelhamid Aït-Boudlal a été exclu à la 31e minute de jeu.

Réduite à 10, l’équipe de Habib Beye a trouvé les ressources physiques et mentales pour résister à l’Olympique de Marseille pendant une heure de jeu et s’imposer sur le fil dans le temps additionnel, grâce à Ludovic Blas (1-0, 90e +1).

Mercato : L’OM espère recruter encore 3 à 4 joueurs

Avant ce scénario catastrophe pour l’équipe de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia, directeur du football, s’était prononcé sur la fin du mercato du club phocéen. Il avait exprimé le besoin de poursuivre le renforcement des Olympiens. « Il reste un ou deux postes qu’on espère renforcer pour donner plus de solutions au coach pour affronter ce calendrier infernal », a-t-il annoncé sur Ligue 1+.

Le dirigeant a même dévoilé les postes à renforcer. « Un arrière gauche, peut-être un défenseur central […]. On réfléchit aussi au milieu, mais on n’a pas un budget illimité, on surveille les opportunités de marché », a-t-il indiqué ensuite. Si les bonnes occasions se présentent sur le marché, il est possible que Marseille accueille encore « trois à quatre joueurs » avant la fermeture du mercato, le 1er septembre 2025.

Si l’on s’en tient uniquement à la défaite de l’OM, à 11 contre 10, face au Stade Rennais, Medhi Benatia doit s’activer pour trouver les renforts annoncés. Quant à Roberto De Zerbi, il doit trouver rapidement son équipe type la plus éfficace, afin de pouvoir se relancer.