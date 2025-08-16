Classement ASSE : Les Verts éjectés du podium avant Rodez

Avant d’affronter Rodez AF, ce samedi, l’ASSE a chuté au classement de la Ligue 2. Elle a été éjectée provisoirement du podium.

Classement : L’ASSE glisse de la 3e à la 7e place avant Rodez

L’ASSE reçoit Rodez AF ce samedi (20h), lors de la deuxième journée de Ligue 2. Plus de 20 000 supporters stéphanois sont attendus à Geoffroy-Guichard à cette occasion. C’est la première rencontre des Verts à domicile, après le déplacement à Laval samedi dernier.

L’équipe d’Eirik Horneland avait été tenue en échec par le Stade Lavallois (3-3) lors de la première journée du championnat. Malgré un point au compteur, l’AS Saint-Etienne était 3e au classement, juste derrière Pau FC et Troyes AC, les seuls à avoir remporté leur match dès l’entame de la saison.

Cependant, le classement est déjà chamboulé après les premiers matchs de la 2e journée. Grâce à sa victoire sur le Red Star (1-3), Amiens SC est le nouveau leader, juste devant Pau et l’ESTAC, accrochés respectivement par Bastia SC (1-1) et Clermont Foot (0-0).

Vainqueur de Boulogne-sur-Mer, l’AS Nancy a également fait un bond pour se hisser à la 4e place. Avec 2 points chacun, les Bastiais et les Clermontois sont désormais respectivement 5e et 6e. En attendant les trois matchs programmés ce samedi, l’ASSE a glissé momentanément au 7e rang au classement.

ASSE : Une victoire impérative pour recoller au peloton de tête

Le défi de l’équipe d’Eirik Horneland face à RAF est donc clair. Prendre les trois points pour recoller au peloton de tête du championnat. Une victoire relancerait évidemment les Stéphanois, car aucune équipe n’a pu enregistrer deux victoires. Les quatre équipes en tête du classement ont 4 points chacun.

Si l’AS Saint-Etienne signe une large victoire à domicile, elle peut même se hisser en tête du classement de la Ligue 2, grâce à la différence de buts. En revanche, si les Verts s’inclinent devant Rodez AF, ils basculeront dans la deuxième moitié du tableau. Ce qui serait une mauvaise opération pour l’équipe dont l’objectif est de remonter en Ligue 1 immédiatement, à l’issue de cette saison.