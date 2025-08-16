PSG Mercato: Coup de théâtre pour l’avenir d’Ibrahima Konaté

Annoncé dans les plans du PSG et du Real Madrid, Ibrahima Konaté pourrait finalement prendre une tout autre destination en cas de départ de Liverpool. Explications.

Mercato PSG : Liverpool ne baisse pas les bras pour Ibrahima Konaté

À un an de la fin de son contrat, Ibrahima Konaté n’a toujours pas prolongé avec Liverpool. Désireux de conserver son défenseur central français, le club anglais fait le pressing auprès de son entourage afin de le convaincre de rester à Anfield. Selon plusieurs sources proches des Reds, l’ancien joueur du RB Leipzig a reçu une dernière offre qui se rapproche de ses exigences, mais aucun accord n’a encore été conclu.

Lisez aussi : Mercato PSG : RMC fait trembler le dossier Ibrahima Konaté

À voir

Mercato PSG : Luis Campos boucle un autre transfert !

Une situation qui attise l’intérêt d’autres grands clubs européens comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Les Merengues, toujours à l’affût de gros talents en fin de contrat, auraient manifesté un intérêt concret pour le natif de Paris, ce qui crée une énorme panique à Liverpool. Le scénario rappelant étrangement l’affaire Trent Alexander-Arnold aux dirigeants anglais.

Conscients de ce précédent, le board de Liverpool accentue les efforts pour sécuriser l’avenir de Konaté. Mais si le compatriote de Kylian Mbappé refuse, le Champion d’Angleterre pourrait se résoudre à le laisser partir lors de ce mercato estival.

Surtout que le Paris SG serait aussi prêt à signer un gris chèque pour rapatrier l’international français. Cependant, selon les dernières rumeurs en provenance d’Espagne, c’est un autre cador européen qui pourrait rafler la mise dans ce dossier.

Ibrahima Konaté discute avec le Barça

En effet, d’après les renseignements obtenus par le média Sempre Barça, le FC Barcelone aurait entamé des discussions préliminaires avec le clan Ibrahima Konaté. Avec le départ d’Inigo Martinez à Al-Nassr, les Blaugranas veulent attirer un nouveau défenseur central et Konaté serait une cible parfaite.

À voir

ASSE-Rodez AF : Moueffek sonne déjà la révolte

Lisez aussi : FLASH Mercato : Ibrahima Konaté lâche un indice au PSG !

Le président Joan Laporta et son directeur sportif, Deco, verraient notamment d’un bon œil l’arrivée du partenaire de Mohamed Salah pour renforcer le secteur défensif du Barça, surtout que Ronald Araujo ne semble pas convaincre Hansi Flick. Le portail spécialisé assure même qu’après les premiers échanges entre les deux parties, Ibrahima Konaté ne serait pas forcément opposé à une signature avec le club catalan. Affaire à suivre…