PSG Mercato : Après Mbappé, une autre signature grandiose actée ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2022 à 23:15

PSG Mercato : Alors que la prolongation de Kylian Mbappé a été actée le week-end, les mouvements devraient s’accélérer au Paris SG dans les prochains jours.

PSG Mercato : Marquinhos bien engagé pour prolonger avec le Paris SG

Débarqué en juillet 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque d’un peu plus de 31 millions d’euros, Marquinhos est aujourd’hui un véritable cadre au Paris Saint-Germain. Capitaine de l’équipe parisienne depuis le départ de son compatriote Thiago Silva il y a deux ans, le défenseur central de 28 ans n’a jamais caché son amour pour le club de la capitale et sa vie en France.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 et prêt à rester jusqu’à la fin de sa carrière, l’international brésilien devrait prochainement étendre son engagement avec les Rouge et Bleu. D’après les renseignements livrés ce mardi par le média UOL Esporte, les négociations entamées depuis plusieurs semaines entre les dirigeants parisiens et les représentants du natif de Sao Paulo seraient quasiment terminées et un accord pourrait être annoncé rapidement. Marquinhos pourrait en effet signer un nouveau bail de trois ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027.

« Marquinhos a une négociation bien engagée depuis des jours pour renouveler son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027. Malgré les changements dans les coulisses du club français, avec le départ de Leonardo et l’arrivée probable de Luis Campos, le défenseur espère signer le nouveau lien avant le début de la saison prochaine », explique la source brésilienne, qui assure que les changements à venir au Paris SG ne changent rien à l’envie de prolonger du compatriote de Neymar. Sa prolongation pourrait même faire partie des grandes annonces que prépare Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi va faire de grandes annonces la semaine prochaine

Alors que la prolongation de Kylian Mbappé a été finalement acquise le week-end dernier, les choses vont s’accélérer au Paris Saint-Germain. Au micro d’Olivier Tallaron, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a annoncé sur Canal+ de grandes annonces pour la semaine prochaine.

« Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements. On ne parlera pas de ça aujourd'hui (hier). Pour l'instant, on a Mauricio Pochettino, on le respecte. S’il sera toujours au PSG la saison prochaine ? Vous le saurez la semaine prochaine », a déclaré l’homme d’affaires qatarien, dans des propos relayé par RMC Sport. Après Kylian Mbappé, la prolongation de Marquinhos pourrait donc suivre la semaine prochaine.

Affaire à suivre…